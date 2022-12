Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano, creata da Giannandrea Pecorelli, in merito all'episodio che andrà in onda mercoledì 27 dicembre rivelano che ci sarà l'arrivo di Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) in quel di Milano. Sinora i fan hanno sentito soltanto nominare Tancredi, specialmente per alcune dinamiche relative alla moglie Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) ma anche al fratello Marco (Moisè Curia).

Se da un lato gli attriti col consanguineo difficilmente potranno avere ancora luogo nell'immediato, in quanto il ragazzo è partito per gli Stati Uniti con Stefania Colombo (Grace Ambrose), dall'altro lato Tancredi si troverà all'interno della storyline amorosa che lo coinvolge assieme alla consorte e a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). A far trapelare questo piccolo spoiler è stato proprio l'attore e regista italiano che, nel corso di una recente intervista, ha dichiarato che ci sarà qualche attrito col direttore del Paradiso, oltre a sottolineare che Tancredi è ancora innamorato di Matilde. Ma soprattutto che l'arrivo di Tancredi nella soap sarà un vero e proprio tsunami.

Focus sul personaggio di Tancredi Di Sant'Erasmo

Prima che i fan dell'amato sceneggiato di Rai 1 possano fattivamente conoscere Tancredi seguendo l'episodio di mercoledì 27 dicembre, lo stesso Flavio Parenti ha voluto fornire una descrizione più accurata rispetto a ciò che era trapelato sinora sulla new entry del Paradiso.

Di Sant'Erasmo si rivelerà un uomo colmo di contraddizioni.

Si tratterà di un editore dallo spirito patriarcale con una mentalità ottocentesca, fermamente convinto che l'indissolubilità del matrimonio sia un principio che andrebbe perseguito a qualunque costo. Per queste motivazioni, come anticipato, tra il claudicante avvocato e Vittorio Conti ci saranno diversi attriti, in quanto il proprietario dell'atelier meneghino è decisamente più di ampie vedute.

D'accordo la differenza caratteriale tra Vittorio e Tancredi, ma il vero fulcro della situazione sarà legato sia all'amore che Di Sant'Erasmo proverà ancora nei riguardi della moglie Matilde, che al feeling che noterà tra quest'ultima e Conti.

Parenti sulla sua vita privata: 'A casa sono io quello che cucina'

Durante l'intervista in questione, Parenti ha voluto anche sbottonarsi su alcune dinamiche legata alla sua sfera privata. L'attore è sposato con Eleonora Albrecht, un'attrice, modella, cantante e regista italiana.

Sul suo privato ha fatto presente come riesce bene a organizzare bene le giornate, riuscendo anche a ritagliarsi del tempo libero per stare assieme alla sua famiglia. Infine, ha aggiunto di essere lui a cucinare in casa.