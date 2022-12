Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio anticipano che Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia), grazie all'entusiasmo portato dal piccolo Adelmo, diranno a Gloria (Lara Komar) di voler organizzare un evento di beneficenza per premiare l'orfanotrofio. Ezio (Massimo Poggio), intanto, temerà che la società creata assieme alla moglie possa subire dei ritardi in merito all'avvio, eventuali rallentamenti che influirebbero negativamente sulle faccende monetarie di casa Colombo.

A fronte di ciò, Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro) si dimostreranno propense a fornire la loro mano d'aiuto a Teresio. Durante una recente intervista, l'attrice Lara Komar ha dichiarato come, malgrado tutto, il rapporto tra il personaggio di Gloria e quello di Veronica ci sia in fondo una profonda comprensione reciproca.

Komar: 'Io tifo Gloria tutta la vita'

Entrata a far parte del cast all'inizio della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, Lara Komar si è subito ritagliata un ruolo centrale nelle storyline cardine dell'amata fiction daily.

Gloria Moreau, all'epoca Morelli, era dovuta espatriare in Francia per sfuggire all'accusa di praticare aborti e alla piccola Stefania (Grace Ambrose) era stato fatto credere che sua madre fosse deceduta.

Riconciliatasi con la figlia, la capo commessa era finita in galera dopo essersi costituita ma, fortunatamente, nelle prime puntate della stagione in essere aveva ottenuto la grazia, tornando di fatto a essere una donna libera.

Intervistata di recente, Komar ha fatto presente come la donna più adatta per rendere felice Ezio sia proprio Gloria, in quanto crede fermamente che ogni attrice dovrebbe fare il tifo per il personaggio che interpreta.

Lara Komar: 'C'è un capirsi profondo tra Veronica e Gloria'

L'attrice triestina ha, successivamente, voluto soffermarsi sul rapporto che c'è tra il suo personaggio e quello di Veronica Zanatta, con le due donne che si "contendono" le attenzioni di Teresio.

A fronte di ciò, Komar ha fatto presente come tale rapporto relazionale non sia il tipico caso delle due nemiche in amore ma, pur essendoci un conflitto alla base, tra Gloria e Veronica c'è un capirsi profondo.

Infine, l'attrice classe '80 ha asserito come, se si fosse trovata nella medesima situazione del suo personaggio nella vita reale, avrebbe agito allo stesso modo di Gloria.