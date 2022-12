La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, evidenziano che la storia segreta tra Mario (Piero Cardano) e Roberto (Filippo Scarafia) verrà scoperta da Vittorio (Alessandro Tersigni). Gemma (Gaia Bavaro), invece, inizierà a sospettare che tra Oradei e il pubblicitario ci sia qualcosa di più di una relazione amicale, nel frattempo Landi intuirà che la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) sta per scoprire la verità e le dirà come stanno davvero le cose tra lui e Mario.

Al contrario di ciò che crederà inizialmente Roberto, l'amicizia tra quest'ultimo e la giovane Zanatta non sarà affatto in discussione, anzi l'ex fidanzata di Marco (Moisè Curia) andrà in soccorso del pubblicitario. Il legame tra Roberto e Mario, però, li vedrà entrambi coinvolti in una situazione dai risvolti potenzialmente pericolosi. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Landi potrebbe innamorarsi di Vito (Elia Tedesco) e ciò aprirebbe la strada a un triangolo amoroso che coinvolgerebbe anche Oradei.

Gemma potrebbe suggerire a Roberto di lasciare Mario

Sin dai primi episodi della stagione in essere de Il Paradiso delle Signore, tra Gemma e Roberto c'è stata una simpatia reciproca che, come anticipato, inizierà a trasformarsi in una solida amicizia.

A conoscere la liaison segreta tra il pubblicitario e Mario, difatti, sono soltanto in due persone oltre ai diretti interessati, ovvero la cavallerizza del circolo e Vittorio.

Intuendo che tale storia tra i due potrebbe avere dei risvolti pericolosi, Gemma potrebbe consigliare a Roberto di lasciare Oradei prima che la situazione divenga ingestibile.

Possibile triangolo amoroso tra Vito, Mario e Roberto

A calamitare l'attenzione di Roberto, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, potrebbe essere la new entry Vito, contabile siciliano che sembrerebbe attratto da Maria (Chiara Russo).

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Landi potrebbe innamorarsi del ragazzo di Montevago e dare il via a un triangolo amoroso che vedrebbe coinvolto anche Mario.

Considerando che la soap opera di Rai 1 è ambientata negli anni '60, la nascita di un eventuale storyline amorosa tra questi tre ragazzi potrebbe metterli nei guai.