L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue con successo su Rai 1 e, in vista del gran finale di questa settima stagione, potrebbe esserci spazio per il ritorno in scena di due volti amatissimi dal pubblico.

Trattasi di Agnese e Tina, mamma e figlia nella soap, le quali sono assente entrambe da un po' di tempo. Dopo che Tina aveva scoperto di essere alle prese con una gravidanza difficoltosa, sua mamma ha scelto di raggiungerla a Londra per starle vicino.

Adesso, però, le due donne potrebbero tornare nelle ultime puntate di questa settima serie e portare con loro anche il neonato.

Agnese pronta a tornare nel gran finale de Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 ma, le riprese di questo settimo capitolo, stanno per volgere al termine.

Come svelato recentemente dall'attore che veste i panni di Salvatore Amato, entro fine gennaio saranno realizzate tutte le puntate previste di questa settima serie, la cui messa in onda andrà avanti fino al mese di maggio in tv.

I colpi di scena nel gran finale non mancheranno e, a questo punto, non si esclude che uno di questi possa avere a che fare con rientro in città di Agnese.

La donna è ormai assente da un bel po' di mesi, dopo che sua figlia Tina la informò di essere alle prese con una gravidanza problematica.

Il ritorno di Agnese e Tina nelle ultime puntate de Il Paradiso 7?

Il medico le aveva consigliato riposo assoluto per evitare di compromettere la vita del bambino e, a quel punto, Agnese scelse di trasferirsi per un po' di tempo a Londra.

Da quel momento in poi, Agnese si è fatta sentire solo attraverso delle sporadiche telefonate fatte ai suoi cari, compreso l'amato Armando.

E, proprio l'attore che veste i panni del capo-magazziniere del Paradiso, in una delle sue ultime interviste non ha escluso che Agnese possa ritornare in città solo dopo la nascita del nipotino.

Agnese torna col nipote e Tina nelle ultime puntate de Il Paradiso 7?

Di conseguenza, la donna potrebbe riapparire a Milano nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore 7 e, a tal proposito, non si esclude che possa ritornare in scena anche sua figlia Tina.

Agnese e Tina, infatti, potrebbero tornare insieme a Milano e portare con loro anche il bambino: in questo modo, quindi, la sarta del grande magazzino presenterebbe ufficialmente il suo amato nipotino a tutte le persone che lavorano con lei, oltre che ai familiari, tra cui zio Salvatore e lo stesso Armando.

Insomma, il finale di questa settima stagione della soap opera potrebbe essere caratterizzato da una reunion in casa Amato, per la gioia dei tantissimi fan.