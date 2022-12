Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1 e la soap italiana ambientata negli anni Sessanta continua ad emozionare i telespettatori con le nuove vicende che ruotano attorno al grande magazzino di Vittorio Conti. Le anticipazioni di martedì, 20 dicembre, vedono ancora protagonista Ezio che metterà le cose in chiaro dopo il bacio dato a Gloria. Ci sarà spazio anche per un confronto tra Marcello e Ludovica che si rivelerà una delusione per il ragazzo, mentre Alfredo proverà a consolare Irene. Infine, il direttore del Paradiso delle signore avrà una nuova idea per la campagna promozionale.

Gemma verrà a sapere che Ezio poteva convivere con sua madre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 20 dicembre raccontano che Ezio ripenserà al bacio che si è scambiato con Gloria e deciderà di chiarirsi subito con sua moglie. Il signor Colombo e la capocommessa parleranno di quello che è successo tra loro e si metteranno d'accordo su come comportarsi in futuro. Nel frattempo, Don Saverio avrà occasione di parlare con Gemma e le dirà che Ezio avrebbe potuto tornare a vivere con Veronica e la ragazza ne sarà sorpresa perché sua madre non le aveva detto nulla. Per questo motivo, la figlia di Veronica si renderà conto che la crisi in casa Colombo è tutt'altro che superata.

Marcello e Ludovica avranno un confronto: anticipazioni martedì 20 dicembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda martedì 20 dicembre vedrà tra i protagonisti anche Marcello che dopo aver visto Ludovica avrà finalmente un'occasione per parlare con lei. Barbieri, infatti, approfitterà dell'assenza di Ferdinando per avere un confronto con la sua ex fidanzata e dichiararle i suoi sentimenti: per lui, infatti, il tempo sembrerà non essere passato e l'amore che prova per lei è ancora vivo nonostante la distanza degli ultimi mesi.

Ludovica, però, deluderà le aspettative di Marcello, perché non ricambierà i suoi sentimenti.

Alfredo riuscirà a consolare Irene

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 del 20 dicembre rivelano che, nella puntata di martedì, Clara chiederà ad Alfredo di stare vicino ad Irene, ancora molto provata dalla partenza di Stefania.

L'assenza della signorina Colombo, infatti, continuerà a farsi sentire, ma Alfredo riuscirà a far tornare il sorriso nella sua amica, trovano le parole giuste. Proseguirà anche il lavoro al grande magazzino e Vittorio Conti si concentrerà sulla prossima campagna pubblicitaria con una nuova idea: questa volta il direttore avrà intenzione di coinvolgere una star del cinema per promuovere la sua attività.