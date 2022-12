Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 dicembre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Marco rinuncerà al trasferimento a Washington, per rimanere a Milano con Stefania. A tal proposito, la giovane Colombo sarà in crisi, a causa dei problemi familiari e si confiderà con Irene e, nel frattempo, verrà a sapere che il suo fidanzato ha rifiutato l'incarico negli Stati Uniti, per starle accanto. Adelaide, invece, riceverà una lettera da Ludovica.

Il Paradiso delle signore, trama 15/12: Marco non vuole più lasciare Milano

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco Di Sant'Erasmo aveva vissuto un momento di crisi, non avendo più l'entusiasmo per fare il giornalista. Nell'episodio del 25 novembre, però, il nipote di Adelaide aveva ricevuto un'offerta di lavoro a Washington e aveva proposto alla sua fidanzata di trasferirsi negli Stati Uniti con lui. Purtroppo, però, il fratello di Tancredi non sarà sereno, perché verrà a sapere che la famiglia della sua compagna non sta attraversando un bel periodo e, a causa delle tensioni fra Ezio, Veronica e Gloria, Marco non vorrà più andare a lavorare fuori dall'Italia, per non creare dispiacere a Stefania e vorrà rimanere nel capoluogo lombardo, per sostenere la scrittrice.

Nella puntata della fiction del 15 dicembre, la giovane Colombo verrà a conoscenza della decisione di Marco.

Il Paradiso delle signore, puntata 15/12: Stefania è in crisi e si confida con Irene

Nel frattempo, Stefania parlerà con Irene e si confiderà con la sua amica. La giornalista racconterà alla Venere dei problemi che ha a casa e delle preoccupazioni per la lite, avvenuta precedentemente, fra Gloria e Veronica.

Vittorio e Matilde collaboreranno, insieme a Ezio e Veronica, per tentare di escogitare un piano, per fare in modo che Marco e Stefania non rinuncino ad andare negli Stati Uniti. Al momento, non è chiaro cosa avrà in mente il direttore de Il Paradiso delle signore, per indurre i due giornalisti a lasciare l'Italia.

Il Paradiso delle signore, episodio 15/12: Ludovica scrive a Adelaide

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 15 dicembre, ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Ludovica, dopo mesi di assenza, scriverà una lettera ad Adelaide. Brancia informerà la contessa, del suo ritorno a Milano. Nel frattempo, la cognata di Umberto deciderà di tornare al Circolo a testa alta. Armando, invece, tenterà di convincere Clara a fare una gara ciclistica ma, al momento, non è chiaro se la Venere accetterà di fare una competizione sportiva. Vittorio e Matilde, oltre a essere impegnati a convincere Marco e Stefania a partire, troveranno del tempo per scambiarsi confidenze e parlare delle loro rispettive situazioni sentimentali.