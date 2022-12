Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 dicembre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Ezio e Gloria si baceranno. L'avvicinamento fra i coniugi Colombo avverrà dopo una discussione e dopo avere detto addio a Stefania e Marco. I genitori della giornalista, in un momento di sconforto si lasceranno andare alla passione ma, al momento non è ancora chiaro se la coppia tornerà insieme o se l'imprenditore deciderà di continuare a stare insieme a Veronica.

Il Paradiso delle signore, trama 16/12: Ezio e Gloria si baciano

Gloria non ha mai dimenticato Ezio. Dopo essere tornata a Milano e avere rivelato la sua identità, la capo commessa de Il Paradiso delle signore non ha mai nascosto di essere ancora innamorata di suo marito. Moreau si è spesso lasciata andare a confidenze con Armando Ferraris e ha rivelato al collega di provare ancora dei sentimenti per il papà di sua figlia. Nella puntata del 16 dicembre, i coniugi Colombo avranno una discussione e alla fine si baceranno.

Il Paradiso delle signore, puntata 16/12: Ezio e Gloria hanno un momento di sconforto e si baciano

Sono emersi alcuni dettagli sulla situazione che porterà Ezio e Gloria a rivivere la passione di un tempo.

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Colombo aveva dato le dimissioni, non riuscendo più a tollerare il comportamento di Umberto Guarnieri. Il papà di Stefania aveva deciso di mettersi in proprio e di fondare un'azienda e commerciare il tessuto denim. Inizialmente, il fidanzato di Veronica non aveva parlato delle sue intenzioni alla sua compagna, ma aveva confidato a Moreau i suoi progetti imprenditoriali.

A quel punto, la capo commessa aveva deciso di sostenere le spese economiche di suo marito ed entrare in affari con lui. Nella puntata del 16 dicembre, la coppia litigherà per via della loro situazione, perché Zanatta non vorrà che Gloria diventi socia di Ezio. Oltre alla discussione, i genitori di Stefania avranno altri problemi, perché la giornalista ha deciso di trasferirsi a Washington con Marco.

Pertanto, Moreau e Colombo saranno affranti per la partenza della loro unica figlia. Sarà proprio il momento di sconforto vissuto a far riavvicinare marito e moglie e per la coppia scatterà il fatidico bacio.

Il Paradiso delle signore, episodio 16 dicembre: Ezio continua a stare con Veronica anche dopo il bacio con Gloria

Il bacio fra Ezio e Gloria non sancirà la fine della relazione fra Colombo e Veronica, perché il papà di Stefania continuerà a stare con la sua fidanzata, almeno per il momento. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Gemma e sua mamma non resteranno ferme a guardare quello che accadrà alla loro famiglia. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito alla cavallerizza e sua madre, che decideranno di agire. Al momento, però, non è chiaro cosa avranno in mente di fare Gemma e Veronica per tenere unita la loro famiglia.