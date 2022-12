Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 2023 rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi del triangolo che vede protagonisti Marcello, Ludovica e Ferdinando.

Il giovane Barbieri, infatti, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti della sua ex fidanzata, intenzionato a conquistarla e a far breccia nel suo cuore.

Spazio anche alle vicende di Agnese che, entro il gran finale di questa settima stagione della soap opera, potrebbe far ritorno a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Ludovica divisa tra Ferdinando e Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse nel corso del 2023, rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi del triangolo sentimentale che avrà come protagonisti Ludovica, Marcello e Ferdinando.

I tre si ritroveranno al centro delle dinamiche e delle trame della soap opera pomeridiana, dato che il giovane Barbieri non avrà alcuna intenzione di vedere la sua ex fidanzata tra le braccia di colui che considera il suo rivale.

Dopo il ritorno a Milano, Ludovica ha riacceso il cuore di Marcello e fatto riaffiorare quei sentimenti che il ragazzo credeva di non provare più nei confronti della sua ex fidanzata.

Peccato, però, che Ludovica non sia tornata da sola bensì in compagnia della sua nuova fiamma: il ricco Ferdinando Torrebruna.

Marcello combatte per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2023 rivelano che, nonostante la presenza di Ferdinando, Marcello dimostrerà di non avere alcuna intenzione di mettersi l'anima in pace.

Il suo scopo, infatti, sarà quello di riuscire a riconquistare la giovane Brancia, complice anche la scalata sociale che ha effettuato nell'ultimo periodo, grazie all'aiuto della contessa Adelaide. Riuscirà Marcello ad avere la meglio? La sfida per lui si preannuncia particolarmente ardua e lunga.

E poi ancora, tra i colpi di scena delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023, potrebbe esserci quello legato al ritorno in scena di Agnese Amato.

Agnese potrebbe ritornare nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023

Dopo la sua partenza per Londra, la mamma di Salvatore potrebbe finalmente rimettere piede in città e riprendere in mano le redini della sua vita.

A svelarlo è stato l'attore Pietro Genuardi, che nella soap veste i panni del nuovo compagno di Agnese, Armando Ferraris.

In una recente intervista ha svelato che Agnese potrebbe ritornare dopo la nascita del nipotino e non ha escluso che possa stupire tutti nel momento del suo rientro a Milano, magari sfoggiando un look completamente diverso e rivoluzionario per quel periodo.