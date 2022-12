Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 dicembre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Irene vorrà conquistare Michele, pertanto organizzerà un appuntamento a quattro in cui coinvolgerà Maria e un altro artista. Alfredo e Vito non prenderanno bene la cosa e saranno gelosi delle loro colleghe. Nel frattempo Roberto scoprirà che Gemma è al corrente della sua storia d'amore con Mario Oradei, mentre Matilde litigherà con Tancredi.

Il Paradiso delle signore, trama 28/12: Irene fa un'uscita a quattro con Michele, Maria e un amico

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 28 dicembre ci saranno due nuovi ingressi nel negozio milanese diretto da Vittorio Conti. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che nell'atelier di moda arriveranno due artisti. Al momento, però, non è stato ancora chiarito quale sarà il ruolo dei due giovani e se prenderanno parte solo temporaneamente a qualche iniziativa o evento. L'unica cosa certa è che Irene metterà gli occhi su Michele e tenterà di conquistare il ragazzo. Per raggiungere il suo scopo organizzerà un'uscita a quattro, coinvolgendo anche Maria e l'amico di Michele.

Il Paradiso delle signore, episodio 28/12: Alfredo e Vito sono gelosi di Irene e Maria

L'iniziativa di Irene non resterà segreta. Le anticipazioni dell'episodio del 28 dicembre rivelano che Alfredo Perico e Vito Lamantia verranno a sapere i piani della Venere e dell'apprendista stilista. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, il magazziniere e il contabile del negozio di moda non hanno tenuto nascosto di essere innamorati di Cipriani e Puglisi, e quando scopriranno che le loro amate usciranno con Michele e il suo collega, non prenderanno bene la cosa.

I due dipendenti dell'atelier saranno gelosi, ma non è chiaro se agiranno in qualche modo e si coalizzeranno, per mettere i bastoni fra le ruote a Irene e Maria.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/12: Roberto ha una tresca con Mario e Gemma lo scopre

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 28 dicembre verranno trattate anche le vicende sentimentali di Roberto.

La vita privata di Landi, salvo quanto trapelato nelle prime due edizioni della fiction, non è stata più oggetto di narrazione. Le anticipazioni rivelano un colpo di scena: Roberto ha una storia d'amore con Mario Oradei e vorrà mantenere il totale riserbo. Gemma, però, scoprirà che il suo collega ha una tresca con il cameriere del Circolo e a quel punto Landi deciderà di spiegarle come stanno le cose. Matilde, invece, avrà un duro scontro con Tancredi, mentre Marcello e Adelaide si coalizzeranno, per sottrarre un affare a Umberto.