Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1 e nei prossimi episodi verranno trattate le vicende della famiglia Colombo. Le anticipazioni trapelate rivelano che Veronica darà un ultimatum a Ezio: gli chiederà di rinunciare ai soldi di Moreau. Inoltre dirà al compagno di allontanarsi da sua moglie, ma ci sarà un colpo di scena; Veronica e Gloria avranno un faccia a faccia, in cui Zanatta sarà furiosa con la sua rivale in amore. Inoltre qualcuno, al momento ignoto, vedrà la lite furiosa fra le due rivali in amore e si preoccuperà.

Invece un'altra persona si infurierà per l'accaduto.

Il Paradiso delle signore, trame: Gloria vuole prestare soldi a Ezio, Veronica si infuria

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 25 novembre, Veronica ha scoperto che Ezio, per mettersi in proprio, ha bisogno di denaro, che avrebbe potuto ottenere grazie a Gloria. Zanatta non ha gradito la cosa e lo ha detto al suo fidanzato. Proprio per tale motivo, le anticipazioni dei prossimi episodi preannunciano maretta a casa Colombo. Veronica chiederà una prova d'amore a Ezio [VIDEO]: non entrare in affari con sua moglie.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Ezio entra in crisi e si trova fra Gloria e Veronica

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio entrerà in crisi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Colombo si troverà fra Gloria, che potrebbe aiutarlo a inseguire i suoi sogni dandogli i soldi necessari per avviare la sua attività imprenditoriale, e Veronica, la sua fidanzata. Vedendo la situazione spiacevole in cui è finito il suo consorte, Gloria prenderà in mano la situazione e tenterà di porre rimedio.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Gloria affronta Veronica

Gloria tenterà di mediare e trovare un accordo con Veronica. Purtroppo, però, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore non preannunciano nulla di buono. Moreau vorrà chiarire la situazione con Zanatta, ma l’incontro fra la capo commessa e la fidanzata di Colombo non sarà risolutivo.

Gloria troverà in Veronica un muro. Inoltre, da quanto di apprende, qualcuno assisterà allo scontro fra Moreau e Zanatta e si preoccuperà, mentre un'altra persona, venendo a sapere quanto accaduto, si arrabbierà. Al momento non è chiaro chi vedrà le due donne litigare e se possa trattarsi di un familiare, magari Stefania o Gemma, o di un conoscente. Non è trapelato ancora nessun indizio in merito al fatto che possa essere Ezio la persona che si infurierà per quanto successo e su chi possa raccontare l'episodio al signor Colombo.