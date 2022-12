Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 dicembre ci saranno varie novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1.

Le anticipazioni rivelano che Ezio e Veronica avranno un duro scontro, mentre Stefania, venendo a sapere dei problemi della sua famiglia, valuterà di non partire con Marco e informerà il suo fidanzato. Nel frattempo Gloria confiderà ad Armando di non volere più entrare in affari con Ezio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14/12: Ezio e Veronica hanno un duro scontro

La relazione fra Ezio e Veronica ha avuto momenti di alti e bassi e, nell'ultimo periodo, l'equilibrio a casa Colombo si è rotto a causa della presenza ingombrante di Gloria nella vita di suo marito.

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Zanatta aveva chiesto al suo fidanzato di stare alla larga da Moreau e di non accettare i soldi dalla sua consorte per aprire la sua nuovq attività. Nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, Ezio e Veronica avranno un duro scontro.

Ezio e Veronica litigano per Gloria

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 14 dicembre rivelano che Veronica informerà Ezio della visita di Gloria, avvenuta il giorno precedente. Durante l'incontro, Zanatta e Moreau hanno avuto una forte lite, alla quale era stata presente anche Gemma.

Colombo quindi verrà a sapere dello scontro fra le due donne e non ne sarà affatto sarà felice, quindi ci saranno scintille anche fra Ezio e Veronica.

Il Paradiso, puntata 14/12: Stefania non vuole più partire per colpa di Ezio, Veronica e Gloria

Anche Stefania inoltre viene a sapere da Gemma dello scontro fra Gloria e Veronica: oltre alla preoccupazione per la lite fra sua madre e la sua matrigna, si è aggiunta anche la discussione avvenuta fra suo padre e la compagna. A quel punto, la giornalista entrerà in crisi e inizierà a dubitare fortemente di voler partire.

Non sapendo come fare, Stefania confiderà a Marco i suoi timori e rivelerà al fidanzato che potrebbe non seguirlo a Washington per via dei problemi familiari.

Gloria, intanto, parlerà con Armando e dirà al collega di volere fare un passo indietro con Ezio, non dandogli più i soldi necessari per aprire la sua attività. Nel frattempo, Veronica, vedendo che Stefania sta rinunciando a partire con Marco, chiederà al suo compagno una tregua, in modo da rassicurare sua figlia.

Infine Vittorio tornerà da Parigi, dove Marta ha chiesto al marito l'annullamento del matrimonio.