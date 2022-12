La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo alle puntate dal 19 al 23 dicembre evidenziano che Ezio (Massimo Poggio) informerà Vittorio (Alessandro Tersigni) che Gloria (Lara Komar) finanzierà il suo progetto per il denim. Don Saverio (Andrea Lolli), intanto, verrà a conoscenza che Teresio non è rientrato in casa e metterà al corrente della scoperta Gemma (Gaia Bavaro), nel frattempo Colombo senior e Moreau avranno un chiarimento dopo il loro bacio.

Veronica (Valentina Bartolo), invece, penserà bene di accettare la società tra la capo commessa ed Ezio e, allo stesso tempo, inviterà il compagno a riprendere la loro convivenza, mentre Gloria osserverà la ritrovata quiete in casa Colombo. Ezio, infine, potrebbe essere in preda ai sensi di colpa dopo l'effusione avuta con Gloria e, in un impeto di sincerità e voglia di pulirsi la coscienza, rivelerebbe a Veronica ciò che è accaduto.

Ezio potrebbe amare ancora Gloria ma non riuscire ad ammetterlo a sé stesso

Anche ai telespettatori dello sceneggiato di Rai 1 meno attenti non sarà sicuramente passato inosservato il feeling che tiene banco tra Ezio e Gloria sin da metà della scorsa stagione. Entrambi, almeno sino agli episodi in essere, etichettano il loro rapporto come semplicemente amicale, ma il bacio che si scambieranno Ezio e Gloria nella puntata che andrà in onda venerdì 16 dicembre sembra smontare completamente le loro credenze.

Se a ciò sommiamo i reiterati alti e bassi che stanno attraversando Teresio e Veronica, ecco che viene facile pensare come il signor Colombo potrebbe, in realtà, amare ancora Gloria ma non riuscire ad ammetterlo a sé stesso.

Teresio potrebbe confessare a Veronica di essersi baciato con Gloria

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 7 che sarà trasmesso giovedì 22 dicembre, come anticipato, Veronica chiederà a Ezio di riprendere la loro convivenza e, considerando che la donna ha cambiato idea sulla società del compagno, quest'ultimo accetterà di buon grado, così Gloria dovrà sorbirsi la ritrovata quiete in casa Colombo.

Teresio, allo stesso tempo, potrebbe dover fare i conti col bacio scambiatosi con la capo commessa, effusione che ha fatto sì che l'uomo tradisse la fiducia di Zanatta senior.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali sull'evoluzione di tale storyline, è probabile che il padre di Stefania (Grace Ambrose) decida di pulirsi la coscienza confessando alla compagna ciò che è successo con Gloria. Se tale eventualità dovesse concretizzarsi, come reagirebbe Veronica?