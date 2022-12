Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1, terminata la pausa per i Mondiali di calcio. Nei nuovi episodi vedremo Adelaide a pezzi, dopo aver saputo del fidanzamento ufficiale di Flora e Umberto, evento che non credeva potesse mai accadere. A starle vicino sarà Marcello, almeno fino a quando a Milano non ci sarà il ritorno di Ludovica, che lo metterà in profonda crisi.

Sui social molti fan sono contrari a come si sono evolute le trame, giudicando Flora un personaggio negativo all'interno della soap opera e volendo addirittura la sua uscita.

Ma cosa sta succedendo? Di seguito, i dettagli.

Perché Flora non è amata dai fan de Il Paradiso delle Signore?

Non è una novità che Flora sta usando Umberto per avere dei vantaggi sul lavoro come abbiamo visto nelle puntate precedenti della soap. La sua più grande paura è che Maria le soffi il posto da stilista e che Adelaide possa rovinarle la carriera, avendole promesso vendetta.

Gli affezionati de Il Paradiso delle signore pare non abbiano gradito affatto la separazione di una delle coppie iconiche della soap, quella formata da Adelaide e Umberto. Un amore difficile e tormentato, fatto anche di ricatti e dispetti reciproci, ma pur sempre un grande amore.

Dunque, è stato difficile accettare l'arrivo di Flora e il fatto che Umberto si sia innamorato perdutamente di lei, lasciando la contessa da sola e con il cuore spezzato.

E se si pensava - o si sperava - in una banale avventura, le cose sono andate diversamente.

Flora e Umberto pronti alle nozze nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Ci saranno molte novità per quanto riguarda le coppie della soap. Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle signore Marta torna nella vita di Vittorio per mettere fine al loro matrimonio, anche se non è detto che un colpo di scena ribalti tutto nel finale di stagione.

Adelaide, invece, sarà distrutta dopo aver saputo del matrimonio di Flora e Umberto, che si sono fidanzati ufficialmente. Marcello cercherà di risollevarle il morale, ma il ritorno di Ludovica lo destabilizzerà non poco, lasciando da parte i malumori della contessa.

Il Paradiso delle signore, Flora esce di scena?

Sui social, sono tantissimi i commenti negativi sul personaggio di Flora, che proprio non piace.

Un utente scrive: ''Flora è furba, vuole Umberto in ginocchio e Adelaide non può fare niente''.

Un altro fan del programma rincara da dose: ''Troppo capricciosa, non è più tollerabile'', sperando che Flora possa in qualche modo lasciare Milano e che Umberto torni con Adelaide.

Al momento, non sappiamo che cosa succederà nei prossimi mesi, ma ne Il Paradiso delle signore le novità e le sorprese non mancano mai; dunque, non si esclude un ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto. Siamo curiosi di sapere che cosa ne pensate.