Tra i volti amati de Il Paradiso delle signore 7 vi è Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato. Il giovane attore, tra i protagonisti di punta di questa settima stagione, continua a essere al centro delle trame dopo la fine nefasta del suo matrimonio con Anna Imbriani, che lo ha profondamente segnato.

In una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'interprete di Salvo ha ammesso di non essere tanto differente dal suo personaggio, dato che pure lui ha subito diverse batoste dal punto di vista sentimentale.

Salvatore Amato al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Emanuel Caserio è tra i volti più amati di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, in grado di appassionare tutti i giorni una media di quasi due milioni di spettatori.

Stagione dopo stagione, le vicende di Salvo hanno saputo far breccia nel cuore degli spettatori e, in questa settima serie, il giovane Amato ha dovuto rinunciare al grande amore della sua vita, Anna Imbriani.

La donna, dopo aver scoperto che Quinto, il marito che credeva morto in realtà fosse ancora vivo, ha scelto di darsi una seconda chance con lui, lasciando da solo Salvo.

'Sono solo da tre anni', svela l'attore di Salvo ne Il Paradiso delle signore 7

"Non sono così distante dal mio personaggio. Anche io ho sofferto per amore come lui", ha dichiarato l'attore di Salvo in una recente intervista confermando così di avere dei punti in comune con il personaggio interpretato nel cast de Il Paradiso delle Signore.

"Certo, non mi sono mai sposato e non ho mai annullato un matrimonio come ha fatto Salvatore con Anna. Ma ormai sono solo da oltre tre anni", ha raccontato Emanuel Caserio.

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore: le vicende di Salvo e Marcello

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Salvatore proverà a riprendere sempre più in mano le redini della sua vita, provando così a lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio e le sofferenze che ha provato.

Occhi puntati anche sulle vicende del suo socio e amico fraterno Marcello Barbieri che, dopo aver studiato per diventare un pezzo grosso nel mondo della finanza e dell'economia, si ritroverà ad affrontare la notizia del ritorno in città della sua ex Ludovica Brancia.

La giovane donna rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e, da quel momento in poi, finirà per scombussolare di nuovo la vita di Marcello. Riuscirà il suo amico Salvo a dargli dei preziosi consigli? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione.