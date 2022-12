Marco e Stefania si uniscono in matrimonio lontani da amici e parenti? Nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbe esserci spazio per l'atteso matrimonio tra i due giovani protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Tornata in onda dopo la lunga pausa dovuta ai Mondiali di calcio, la soap è ripartita proprio dal racconto delle novità legate alla coppia Marco-Stefania, in procinto di trasferirsi in America e intraprendere una convivenza insieme, nonostante non siano ancora sposati.

Marco e Stefania escono di scena da Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, durante il nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore del 12 dicembre, Marco e Stefania hanno annunciato ufficialmente ai loro familiari l'intenzione di trasferirsi in America per intraprendere un nuovo percorso di vita.

Dopo che il giornalista ha ricevuto un prestigioso incarico a Washington, la sua fidanzata ha deciso di essere al suo fianco e quindi di partire con lui.

L'addio della coppia avverrà nel corso delle prossime puntate di questo mese di dicembre della soap, quando i due andranno via definitivamente pronti a vivere la loro relazione lontani da tutto e tutti.

Tuttavia, nel momento in cui hanno annunciato la notizia dell'imminente partenza ai loro familiari, è venuto fuori un altro problema: Marco e Stefania non sono sposati.

Marco e Stefania sposi in America nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore?

I due, quindi, intraprenderanno questa convivenza pur non essendo marito e moglie a tutti gli effetti e, nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Rai 1, non hanno escluso la possibilità di coronare il loro sogno d'amore in America.

Insomma, Stefania e Marco potrebbero sposarsi ufficialmente "off-screen": la scena potrebbe non essere trasmessa nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, ma solo annunciata dai due diretti interessati nel corso dei prossimi episodi.

Non si esclude, quindi, che Ezio e Gloria possano partire per l'America per prendere parte alle attese nozze della loro bambina oppure che i due innamorati possano fare ritorno in Italia tra qualche mese e annunciare di essersi sposati.

I fan sperano di vedere il matrimonio tra Marco e Stefania de Il Paradiso 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, i numerosi fan e appassionati de Il Paradiso delle signore 7 non hanno affatto gradito l'idea di un matrimonio off-screen tra Marco e Stefania.

"Speriamo che questo atteso matrimonio non avvenga davvero a Washington", ha scritto un commentatore e fan della soap opera pomeridiana di Rai 1, che si augura di poter assistere al fatidico momento del sì finale della coppia.