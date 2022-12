C'è grande attesa per la puntata del 27 dicembre de Il Paradiso delle Signore. Nell'episodio, infatti, Tancredi Di Sant'Erasmo arriverà a Milano e porterà scompiglio fra Vittorio Conti e Matilde Frigerio. In una recente intervista, Flavio Parenti, che presta il volto al nipote di Adelaide, ha rivelato che il suo personaggio darà del filo da torcere al direttore del negozio di moda e sarà pronto a tutto, pur di liberarsi di lui.

Il Paradiso delle signore, Tancredi arriva a Milano: le parole di Flavio Parenti

Flavio Parenti ha rivelato alcuni dettagli in più sul suo personaggio.

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 27 dicembre, Tancredi arriverà nel capoluogo lombardo e, in merito alla decisione del marito di Frigerio di trasferirsi a Milano, l'attore ha spiegato: ''Capisce che non c'è più tempo da perdere, che deve intervenire subito per riavere Matilde''. Inoltre, l'interprete del fratello di Marco ha anche aggiunto: ''Arriva a Milano per riprendere ciò che è suo, perché per lui è inimmaginabile che la moglie non lo voglia più''. In particolar modo, per Tancredi sarà inaccettabile che la sua consorte abbia deciso di mantenere la distanza da lui, non solo per realizzarsi professionalmente.

Il Paradiso delle signore: Vittorio Conti in pericolo a causa di Tancredi

Flavio Parenti ha anche rivelato un retroscena, riguardo al rapporto fra Vittorio Conti e Matilde. In particolar modo, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Tancredi farà in modo di cogliere in flagrante sua moglie e il direttore del negozio di moda, in modo da avere la conferma che qualcosa, fra di loro, c'è o c'è stato.

A causa della vicinanza di Vittorio a Matilde, Conti sarà in pericolo, perché Tancredi farà di tutto per riconquistare l'imprenditrice. A tal proposito, l'attore ha aggiunto: ''Prova vero amore, che però sfocia nel senso del possesso''.

Il Paradiso delle signore: forti scontri fra Vittorio e Tancredi per Matilde

Nel dettaglio, Flavio Parenti ha anticipato quanto accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore.

A tal proposito, l'attore ha spiegato che ci saranno forti scontri fra Tancredi e Conti, dichiarando: ''Un antagonismo gigantesco''. Inoltre, l'interprete del nipote di Adelaide ha affermato: ''Sarà pronto a tutto, pur di liberarsi del rivale''. Nonostante l'avvicinamento fra Matilde Frigerio e Vittorio, l'editore deciderà di non denunciare sua moglie per adulterio, perché è innamorato di lei e non vuole crearle problemi di fronte alla legge. Al momento, non è ancora chiaro se il matrimonio fra i coniugi Di Sant'Erasmo resisterà o se la coppia si dirà addio.