L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 sospeso anche dal 5 al 9 dicembre 2022. I fan e spettatori che, il prossimo lunedì pomeriggio, si collegheranno su Rai 1 per seguire le nuove puntate della soap opera, resteranno profondamente delusi, dato che non ci sarà spazio per la messa in onda della serie.

I Mondiali terranno ancora banco nel daytime pomeridiano di Rai 1 e, questa cancellazione della soap, ha scatenato un bel po' di critiche da parte dei numerosi fan, che sui social hanno sbottato contro la scelta della tv di Stato.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 sospese anche dal 5 al 9 dicembre

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 risultano sospese anche nella settimana che va dal 5 al 9 dicembre 2022. Trattasi della seconda settimana consecutiva di stop per la soap che vede protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Uno stop che ha indispettito i numerosi spettatori e appassionati della serie, i quali hanno puntato il dito contro la decisione presa dalla Tv di Stato in queste settimane.

Sul web e sui social, infatti, si leggono delle accesissime critiche e polemiche contro la Rai e in tanti ritengono ingiusta la scelta dei vertici di viale Mazzini di "sacrificare" la soap per lasciare spazio ai Mondiali di calcio, dato che il bouquet della tv di Stato comprende un bel po' di canali sportivi.

I fan de Il Paradiso delle signore polemici per la sospensione su Rai 1

Non si placano le polemiche dei fan per la sospensione de Il Paradiso delle Signore. "Non capisco perché deve essere penalizzato l'appuntamento con la soap opera e non quello con il programma di Serena Bortone", ha scritto una spettatrice della soap in riferimento al fatto che il talk show "Oggi è un altro giorno" è stato confermato anche durante le settimane dei Mondiali ma con durata ridotta.

"Vergogna, dovrebbero sospendere altre trasmissioni", scrive un altro utente sui social commentando la scelta della Rai.

"La Rai sempre più deludente, è una vergogna sospendere Il Paradiso 7 per due settimane", ha sbottato un altro appassionato delle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.

Marco e Stefania si trasferiscono: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Intanto, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap che saranno in onda dopo la pausa dovuta ai Mondiali di calcio 2022, rivelano che ci sarà spazio per una importantissima decisione che avrà come protagonisti Marco e Stefania.

Il nipote della contessa, dopo aver ricevuto una buona proposta di lavoro negli Stati Uniti d'America, deciderà di accettarla e al suo fianco, potrà contare sul sostegno totale della fidanzata Stefania.

La figlia di Ezio e Gloria non si farà problemi a mettere da parte il suo impiego al grande magazzino come "venere" per partire assieme al suo amato Marco e intraprendere insieme questa nuova vita di coppia.