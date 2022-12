Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore: la prima puntata è stata trasmessa per la prima volta su Rai 1 l'8 dicembre 2015. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 26 al 30 dicembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla frequentazione fra Roberto e Mario, sul piano ideato da Marcello per danneggiare economicamente Umberto, sull'avvicinamento di Vittorio e Matilde e sull'arrivo di Tancredi al Paradiso.

Gemma difende Roberto

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che le Veneri trascorreranno diverso tempo a commentare il manifesto pubblicitario del Paradiso in cui è ritratta Matilde con addosso l'abito disegnato da Maria. Vito deciderà di fare una bella sorpresa alla signorina Puglisi per farsi perdonare per il mancato appuntamento. Nel frattempo, Clara non avrà il coraggio di dire a Don Saverio di essere tornata a gareggiare in bicicletta. Vittorio scoprirà chi è il partner di Roberto. Quest'ultimo continuerà a frequentare Mario Oradei tanto che Gemma inizierà ad intuire che fra loro potrebbe non esserci soltanto dell'amicizia. A quel punto, Roberto affronterà Gemma per darle delle spiegazioni in merito.

Gemma gradirà l'onesta di Roberto e andrà in sua difesa quando sarà coinvolto insieme a Mario in una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa per lui.

Maria fa ingelosire Vito

Marcello avrà un'intuizione che potrebbe permettergli di soffiare l'affare per il palazzo Andreani ad Umberto. Nel frattempo, il giovane proseguirà nei suoi tentativi di riconquistare Ludovica.

Più tardi, Adelaide scoprirà il prezzo che è disposto a pagare Umberto all'asta per acquistare palazzo Andreani. Saputo ciò, Marcello creerà insieme a lei una società di comodo per acquistare la dimora senza che nessuno sappia di loro due. Alla fine i due riusciranno a festeggiare la riuscita del loro affare.

Matilda si lascerà andare con Vittorio, senza sapere che il suo ex marito Tancredi di Sant'Erasmo ha visto la sua foto sul giornale e ha deciso di tornare a Milano.

Qualche giorno dopo, infatti, l'uomo si presenterà a Vittorio e Matilde finendo per discutere con quest'ultima. La lite con l'ex moglie però non affievolerà l'intenzione dell'uomo di volerla riconquistare.

Due artisti giungeranno al Paradiso portando scompiglio fra le Veneri. Irene, infatti, chiederà a Maria di organizzare un uscita a quattro per conoscere meglio i due artisti, facendo ingelosire Vito ed Alfredo. Ezio e Veronica parteciperanno insieme alla festa del Circolo, facendo rivedere in società come coppia. Irene racconterà alle Veneri di come si sia liberata dall'asfissiante corteggiamento di Alfredo Pericco facendogli credere di essersi fidanzata con Michele. Nel frattempo, Alfredo affronterà il rivale scoprendo che Irene gli ha mentito.

Ferdinando cercherà di scoprire il segreto di Fiorenza, mentre Gemma incontrerà al Circolo una sua vecchia conoscenza, Carlos Garcia.