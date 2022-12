La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre rivelano che Vittorio penserà che ingaggiare una star del cinema sia un'ottima idea per godere di una testimonial d'accezione per la campagna promozionale del Paradiso.

A tal proposito, Conti e Matilde decideranno di partire per incontrare Martinelli, ma quest'ultima avrà un contrattempo e non potrà presenziare allo spot pubblicitario.

Frigerio, intanto, noterà che Vittorio non porta più l'anello al dito, nel frattempo l'uomo le proporrà di fare la modella per la campagna pubblicitaria. Dopo il rifiuto iniziale, Matilde farà da testimonial dello spot promozionale. L'attore Alessandro Tersigni, nel corso di una recente intervista, ha fornito due anticipazioni agli appassionati della soap opera di Rai 1, facendo presente sia che l'atelier milanese rischierà la chiusura ma anche che non è previsto alcun ritorno per Gloria Radulescu, alias Marta Guarnieri.

Il grande magazzino rischierà la chiusura per le reiterate intromissioni

Alessandro Tersigni, durante una recente intervista, ha parlato di come nei prossimi episodi della stagione in essere de Il Paradiso delle Signore vi saranno parecchie intromissioni sulla gestione dell'atelier meneghino.

Dopo le ripicche della contessa Adelaide, perlopiù orientate a colpire la rivale amorosa Flora e il cognato Umberto, l'attore capitolino ha anticipato che, sebbene nelle puntate attuali tutto sembra andare piuttosto bene, vi saranno seri problemi riguardanti la boutique.

Troppe persone, a detta di Tersigni, si intrometteranno nelle sorti del Paradiso e quest'ultimo rischierà seriamente di chiudere i battenti.

Alessandro Tersigni su Gloria Radulescu: 'Non è previsto alcun ritorno per Marta'

Ultimamente diversi rumors aprivano alla possibilità non soltanto di un ritorno di Marta Guarnieri ma anche che tra la figlia del commendatore e Vittorio Conti ci fosse l'eventualità di una riconciliazione.

Alessandro Tersigni, però, ha voluto puntualizzare anche su questo argomento asserendo: "Non è previsto alcun ritorno per Marta".

Gli spoiler ufficiali dell'episodio che andrà in onda mercoledì 14 dicembre, difatti, anticipano come Vittorio tornerà da Parigi portando con sé la richiesta di annullamento delle nozze tra lui e Marta.

I telespettatori nostalgici della coppia, quindi, farebbero bene a mettersi l'animo in pace ma, al contempo, è più che probabile che potranno godersi a breve una storyline sentimentale tra lo stesso Vittorio e la new entry Matilde.