Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore in onda Su Rai 1: le anticipazioni della puntata del 14 dicembre faranno luce sulle conseguenze dello scontro tra Gloria e Veronica e non solo.

Si saprà infatti che cosa voleva Marta da Vittorio, che è corso da lei in Francia dopo la sua telefonata. In fondo, Conti non ha voltato ancora pagina con la moglie, anche se fatica ad ammetterlo a se stesso. Che cosa sarà successo tra loro?

Stefania vuole rinunciare a partire con Marco: Il Paradiso delle signore puntata 14 dicembre

La tensione a casa Colombo è molto forte e Stefania ne risente in modo particolare.

Forse, è il caso di rimandare o addirittura cancellare la sua partenza con Marco in America, almeno fino a quando le acque non si saranno calmate.

Stefania ne parla a Marco, che non la prende affatto bene. Anche Veronica informa Ezio di quanto successo con Gloria, mettendolo per l'ennesima volta in una posizione decisamente scomoda.

Nel frattempo, Alfredo continua la sua opera di persuasione con Clara, finalizzata a farla partecipare a una gara ciclistica, ma la Venere non ci sta.

Gloria spezza i sogni di Ezio? Il Paradiso delle signore episodio di mercoledì 14 dicembre

Lo scontro tra Gloria e Veronica ne Il Paradiso delle Signore porterà molte conseguenze e a farne le spese potrebbe essere proprio Ezio, che non trova pace qualsiasi cosa faccia o dica.

Dopo quanto successo, Gloria pensa che sia il caso di tirarsi indietro nell'affare con Ezio, così da non creare tensioni a casa Colombo.

In questo modo, però, spezzerebbe in un attimo il grande sogno di Ezio, pronto a mettersi in proprio con una grande idea che gli cambierebbe la vita.

La bella Moreau si confida con Armando, che le saprà dare il consiglio giusto.

Marta vuole Vittorio fuori dalla sua vita: Il Paradiso delle signore spoiler 14 dicembre

Veronica non sa che cosa fare, ma Gemma la informa della possibile rinuncia di Stefania al trasferimento in America per via di quanto successo negli ultimi giorni.

A quel punto, Veronica concede una piccola tregua al povero Ezio, che sembra non voler prendere coraggio e posizione tra la compagna e Gloria.

Nella puntata del 14 dicembre de Il Paradiso delle signore, ci sarà un colpo di scena che non farà felici i telespettatori e che riguarda Vittorio, di ritorno da Parigi.

Conti ha visto Marta, ma si è solo illuso. La donna che ha tanto amato e per la quale ha combattuto contro tutti e tutto gli ha chiesto l'annullamento del matrimonio. Non vuole avere più niente a che fare con lui.

Ci si chiede come mai Marta abbia preso questa decisione così drastica, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Che cosa sarà successo veramente?