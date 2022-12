Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, in merito agli episodi dal 9 al 13 gennaio, evidenziano che Veronica sarà alla ricerca di un lavoro. Nel frattempo Umberto tenterà di corrompere l'ingegner Bonetti, colui che ha in cura l'ammodernamento di Palazzo Andreani. In Caffetteria si presenterà Palma, amica di famiglia Amato, che Salvo sarà costretto ad accogliere in casa, mentre Matilde vorrà partire per qualche giorno assieme al marito Tancredi.

La signora Zanatta, intanto, potrebbe lavorare presto nella boutique meneghina, nel frattempo Irene e Clara chiederanno aiuto a Francesco per un guasto domestico. Marcello, infine, cederà alle provocazioni di Ferdinando e lo colpirà con un pugno, mentre Tancredi rivelerà al commendatore di avere intenzione di convincere Frigerio a tornare a Torino.

Veronica alla ricerca di un impiego

Veronica, a causa della nuova società che sta avviando Ezio, deciderà di cercare un lavoro per contribuire economicamente alle spese casalinghe.

Tancredi, invece, prometterà a Matilde di aver intrapreso una nuova vita. Nel frattempo Umberto proverà a corrompere l'ingegner Bonetti, colui che si sta adoperando per ristrutturare Palazzo Andreani.

Palma, un'amica di famiglia degli Amato, si presenterà d'improvviso al locale di Salvo, così il giovane si vedrà costretto ad accogliere in casa la donna e anche suo figlio Francesco.

Intanto, Matilde dirà a Vittorio di voler concedere una seconda possibilità al marito, mentre Ezio e Gloria saranno più complici che mai.

Frigerio, inoltre, si proporrà con Adelaide per occuparsi lei della posta del cuore e, al contempo, deciderà di partire per alcuni giorni assieme a Tancredi.

Marcello e Adelaide, invece, rimetteranno in vendita Palazzo Andreani, mentre sarà Gemma, grazie all'aiuto di Roberto, a trovare un nuovo lavoro a Veronica al Paradiso.

Francesco e Palma avranno un furente diverbio, nel frattempo Umberto si farà avanti per acquistare l'immobile in vendita.

Irene e Clara chiederanno aiuto a Francesco per un guaio domestico

Alle prese con un guaio in casa che non sanno come risolvere, Clara e Irene si rivolgeranno a Francesco, il quale verrà a capo della situazione.

Marcello sarà giù per aver venduto Palazzo Andreani proprio al commendatore, mentre Ezio non sarà d'accordo sul nuovo impiego di Veronica nell'atelier, quindi la signora Zanatta sceglierà di licenziarsi.

Ferdinando provocherà Marcello sino a fargli perdere la testa, tanto che il cameriere gli tirerà un pugno in faccia.

Adelaide spronerà Barbieri a chiedere scusa all'ex armatore, mentre Francesco darà una mano a Salvo in Caffetteria.

Tancredi, infine, confesserà a Guarnieri senior di aver intenzione di convincere la moglie a tornare con lui a Torino, nel frattempo Ludovica dirà a Marcello di essersi fidanzata ufficialmente con Ferdinando.