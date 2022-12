Dopo la pausa della messa in onda de Il Paradiso delle Signore ci saranno sviluppi importanti per Gloria (Lara Komar) e Veronica (Valentina Bartolo): le due donne si affronteranno una volta per tutte per Ezio Colombo (Massimo Poggio). Sarà uno scontro senza pari, anche perché qualcuno, assistendo alla scena, prenderà una decisione inaspettata e improvvisa.

Tutto ripartirà dal momento in cui Ezio ha deciso di accettare l'aiuto di Gloria per la sua idea geniale di mettere in commercio il denim. Un sogno che potrebbe farlo diventare ricco e famoso, se non fosse per le intromissioni di Veronica che, avendo visto quanto fervore c'è ancora tra lui e Gloria, l'ha messo di fronte a un aut aut.

Che cosa deciderà di fare Ezio? In quanto a coraggio Colombo non è proprio un esempio da seguire, visto che sino a ora ha seguito per filo e per segno ciò che voleva Veronica, ardente di gelosia nei confronti di Gloria.

Il Paradiso delle signore, nuove anticipazioni: Ezio e Gloria uniti dal destino

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dopo la pausa per i Mondiali, Marco e Stefania potrebbero andare via per sempre dopo la proposta fatta al giovane Sant'Erasmo che lo porterà in America.

Recentemente Ezio ha avuto un moto di coraggio licenziandosi dalla ditta Palmieri, stanco di essere umiliato da Umberto. Ha ricevuto un'altra proposta di lavoro da parte di un'azienda, ma il suo cuore e la sua mente erano già altrove, verso quel sogno di mettersi in proprio dopo l'idea a dir poco geniale di commerciare l'iconico denim.

Un sogno che non sarebbe mai potuto diventare realtà se Gloria non fosse intervenuta, proponendo a Ezio di investire nel suo progetto. La bella Moreau è capocommessa ma è molto ricca, grazie all'eredità della signora francese che l'ha ospitata nei suoi anni di latitanza.

Veronica distrugge il sogno di Ezio: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Una donna innamorata dovrebbe essere orgogliosa dei progressi della sua metà, lasciando da parte l'orgoglio e la gelosia. Cosa che non ha fatto Veronica, inviperita dopo aver visto Ezio e Gloria abbracciarsi affettuosamente. Ancora peggio quando ha saputo dell'aiuto economico dell'odiata Moreau, sempre tra i piedi tra lei ed Ezio.

Ed eccoci alle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore: Veronica non mollerà la presa, continuando a ricattare Ezio: se accetterà i soldi di Gloria, tra loro sarà tutto finito.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Veronica e Gloria allo scontro epico

Una volta che Gloria verrà a sapere del ricatto si precipiterà da Veronica per mettere in chiaro la sua posizione. Stavolta però Moreau non userà la sua solita gentilezza, ma farà di tutto per non far svanire in una bolla di sapone il sogno di Ezio, che ama ancora alla follia.

Lo scontro tra Veronica e Gloria sarà accesissimo e determinerà una volta per tutte la posizione di Colombo, infatti Ezio potrebbe anche lasciare Milano se la situazione dovesse precipitare.