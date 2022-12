Sono dense di emozioni le puntate Il Paradiso delle signore di dicembre. Le anticipazioni dei nuovi episodi che andranno in onda su Rai 1 svelano che Marcello rivedrà Ludovica, ma che nello stesso tempo sarà molto deluso da Adelaide, che gli mentirà nonostante tutto quello che ha fatto per lei.

Ludovica resterà spiazzata nel vedere l'ex fidanzato così cambiato e non saprà come comportarsi, anche perché ora è al fianco di Ferdinando Torrebruna e tutta la Milano bene è in estasi per il loro ritorno, essendo una delle coppie più in vista del momento.

Nel frattempo, ci sarà il ritorno di Marta, che telefonerà a Vittorio per comunicargli qualcosa di molto importante che cambierà per sempre le loro vite.

Adelaide inganna Marcello: Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore Adelaide inganna Marcello dopo aver saputo che Ludovica sta per rientrare in città. Il motivo? La gelosia.

Ebbene sì, ormai è palese che Adelaide sia intrigata dall'affascinante Marcello, che tratta come il suo cavalier servente dopo l'abbandono di Umberto.

Una volta saputo che Guarnieri e Flora si sono fidanzati ufficialmente, Adelaide crolla, ha davanti a sé l'amara verità. E così, pur di non perdere le attenzioni di Marcello, non gli dirà dell'arrivo di Ludovica.

Ludovica torna con Ferdinando: Il Paradiso delle signore anticipazioni dicembre

Le bugie di Adelaide durano poco, visto che al Circolo si presenta Ludovica al braccio di Ferdinando. La coppia fa invidia a tutti: belli, ricchi e sulla cresta dell'onda, attirano tutte le attenzioni.

Ma cosa succederà quando Adelaide rivedrà dopo così tanto tempo Marcello?

Brancia ne rimarrà spiazzata, dato che davanti a sé avrà un uomo - e non più un ragazzo in cerca di sicurezze - completamente cambiato.

Marcello ormai sa quello che vuole, è elegante, ha studiato. Per di più frequenta assiduamente il Circolo e non perde occasione per tentare di far felice Adelaide, la sua mentore. Tutto questo insieme di novità non farà altro che spiazzare Ludovica.

Vittorio e Marta faccia a faccia nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore 7

Colpo di scena nei nuovi episodi della soap Il Paradiso. Dopo tanti mesi di silenzio, Marta torna a farsi sentire. Telefona a Vittorio, ha qualcosa di molto importante da comunicargli e urge che lui la raggiunga al più presto a Parigi.

Conti parte, ha il cuore in gola: che cosa vorrà Marta da lui? Purtroppo, non ci sono buone notizie. Marta ha deciso di fare il grande passo e di chiudere per sempre la relazione con Vittorio, nonostante i vari ripensamenti.

E così, ecco che Marta chiede a Vittorio l'annullamento del loro matrimonio. Sarà davvero finita o sarà l'inizio di una inaspettata trama? Staremo a vedere.