Dopo due settimane di stop dovute alla messa in onda dei Mondiali di calcio, la soap Il Paradiso delle Signore è tornata in onda nei pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 1. Intanto questo sabato 17 dicembre, alcuni degli attori dello sceneggiato sono scesi in pista a Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

Gli attori de Il Paradiso ballerini per una notte

Il ritorno della messa in onda soap Il Paradiso delle Signore su Rai 1 non è stata l'unica opportunità per i telespettatori di rivedere sullo schermo gli attori dello sceneggiato.

Questo sabato 17 dicembre, infatti, il cast della fiction è stato accolto durante la "finale di andata" di Ballando con le Stelle: vari attori e attrici si sono messi in gioco accanto a ballerini professionisti, esibendosi in delle coreografie di salsa e jazz con lo scopo di raccogliere punti bonus durante la diretta del programma.

In studio si sono presentati gli attori Emanuel Caserio e Pietro Masotti, che nella soap vestono i panni di Salvatore Amato e Marcello Barbieri. Quest'ultimo ha avuto l'occasione di danzare con la ballerina Tove Villfor a ritmo di valzer e Twist.

C'erano anche Valentina Bartolo, Massimo Poggio e Pietro Genuardi, che interpretano i personaggi di Veronica, Ezio e Armando.

In pista sono scese Lucrezia Massari e Chiara Russo, le quali hanno realizzato una coreografia mostrando gli abiti degli anni Sessanta.

Durante la diretta, il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare l'assenza degli attori Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. I protagonisti della soap comunque - anche se da lontano - hanno sostenuto con affetto i loro colleghi.

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Intanto prosegue l'appuntamento tv con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della prossima puntata di lunedì 19 dicembre rivelano che Gloria ed Ezio continueranno a pensare al loro bacio. Sarà difficile per Colombo nascondere i sentimenti che prova per la donna da cui ha avuto in passato una figlia.

Intanto al grande magazzino si respirerà un'atmosfera cupa e triste. La partenza di Stefania ha lasciato un vuoto incolmabile tra le ragazze dell'atelier, soprattutto Irene sarà alquanto demoralizzata. A dare supporto alla Venere bionda ci penserà Alfredo, che cercherà in tutti i modi di recuperare il rapporto con la commessa. Nel frattempo Matilde noterà che Vittorio ha rimosso la fede al dito, mentre Marcello sarà determinato nel riconquistare Ludovica.