Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 dal 19 al 23 dicembre 2022 si preannunciano scoppiettanti e ricche di colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vito Lamantia che, a quanto pare, nasconde dei segreti sul suo passato.

Ad indagare sul conto del contabile ci penserà Armando, il quale deciderà di andare fino in fondo per scoprire la verità.

Spazio anche alle vicende di Marcello che, in queste nuove puntate della soap, si ritroverà ad affrontare il ritorno in città della sua ex fidanzata Ludovica.

Armando scopre che Vito ha dei segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 23 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 dicembre, rivelano che Vito inizierà a destare sospetti.

In particolar modo, Armando scoprirà che il ragazzo nasconde dei segreti che non sono venuti ancora a galla da quando ha messo piede a Milano e, per tale motivo, deciderà di indagare per vederci chiaro.

Il capo-magazziniere del Paradiso deciderà di intervenire in prima persona e inizierà ad indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Così, ad un incontro che Vito aveva fissato con Maria, Armando deciderà di presentarsi lui stesso: il compagno di Agnese nutrirà sempre più dubbi sul contabile del grande magazzino e deciderà di tenerlo sotto controllo.

Vittorio e Matilde sempre più complici nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Occhi puntati anche su Vittorio e Matilde: il feeling tra i due crescerà sempre più e, nel corso dei prossimi episodi, Conti riuscirà a convincere la donna a fare da testimonial per la nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino.

Una collaborazione che, tuttavia, porterà ad un risvolto del tutto inaspettato e inatteso per i due protagonisti della soap.

E poi ancora, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 23 dicembre 2022, ci saranno le vicende di Marcello Barbieri.

Marcello non si arrende con Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 dicembre

Il giovane collaboratore della contessa dopo aver assistito al ritorno in città della sua ex, deciderà di farsi coraggio e di affrontare la situazione in prima persona.

Marcello, infatti, confesserà a Ludovica che in tutto questo periodo di tempo, non è riuscito a dimenticarla e che prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Peccato, però, che la reazione della ragazza non sarà delle migliori: Ludovica rifilerà un sonoro "due di picche" a Marcello che, malgrado la delusione, deciderà di non arrendersi e di andare avanti per la sua strada, speranzoso di poterla riconquistare di nuovo.