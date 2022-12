Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, riguardo l'episodio che sarà trasmesso venerdì 16 dicembre, rivelano che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose) prenderanno una decisione definitiva in merito alla loro partenza per Washington. Ludovica Brancia Di Montalto farà il suo ritorno a Milano, dove incontrerà fortuitamente l'ex fidanzato Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Nel frattempo andrà misteriosamente perso il vestito creato da Maria Puglisi (Chiara Russo) per la nuova collezione della boutique meneghina.

Marco e Stefania informeranno tutti della loro imminente partenza alla volta degli Stati Uniti, così la giovane coppia si godrà una grande festa organizzata in loro onore, dove la commozione sarà parecchia. Gloria Moreau (Lara Komar) non sarà più così decisa a finanziare il progetto per il denim del marito Ezio (Massimo Poggio).

Ludovica tornerà a Milano e incontrerà in maniera fortuita Marcello

Ludovica tornerà nel capoluogo lombardo dopo la vacanza in Grecia insieme al facoltoso Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco).

La giovane Brancia, in quel di Milano, incontrerà in maniera casuale il suo ex fidanzato Marcello. Quest'ultimo scoprirà che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) era al corrente dell'imminente ritorno della figlia di Flavia (Magdalena Grochowska), ma nonostante ciò non l'ha avvertito.

L'abito creato da Maria per la nuova collezione non si troverà

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio del 16 dicembre rivelano che i prototipi della nuova collezione arriveranno al grande magazzino, ma tra gli abiti creati mancherà quello ideato da Maria.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), notando lo sconforto di Maria, farà di tutto per porre rimedio all'inconveniente, mettendosi di buona lena a cercare il vestito perduto.

La capo commessa non sarà sicura che finanziare il progetto del marito sia l'idea migliore da percorrere, sebbene Ezio non possa che dissentire.

Durante un momento di sconforto tra i due accadrà un evento imprevedibile.