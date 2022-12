La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Il rapporto tra Gloria Moreau (Lara Komar) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio) si sta rivelando più simbiotico che mai e a pagarne le conseguenze potrebbe essere la relazione sentimentale tra l'uomo e la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo). Ezio dopo essersi dimesso dal ruolo di Direttore della ditta Palmieri, a causa di una diatriba col commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Teresio ha vagliato l'opportunità di intraprendere un nuovo percorso alle dipendenze altrui, ma anche di mettersi in proprio.

Per percorrere questa seconda opzione, però, il padre di Stefania (Grace Ambrose) aveva bisogno di un'ingente somma di denaro per avviare l'attività, così la capo commessa si era offerta di finanziare il progetto lavorativo del marito. Ezio aveva quindi accettato la proposta economica di Gloria, ma ciò non aveva fatto piacere a Veronica, la quale aveva messo il compagno dinanzi a un ultimatum: per restare assieme a lei Teresio avrebbe dovuto rifiutare il denaro di Moreau. Colombo senior, infine, potrebbe non accettare l'aut aut di Zanatta e avviare una sua attività grazie ai soldi di Gloria.

Teresio potrebbe non ammettere a sé stesso di essere ancora innamorato di Gloria

Poco dopo l'arrivo a Milano di Gloria, risalente ai primi episodi della scorsa stagione, i telespettatori hanno potuto constatare come, superata l'impasse iniziale dovuta all'espatrio francese della donna, il rapporto tra Moreau e Teresio è parso divenire sempre più complice, sebbene tra i due non ci sia stata alcuna effusione vera e propria.

Ogni qualvolta che il signor Colombo ha un problema va sempre a bussare alla porta della capo commessa e quest'ultima non soltanto gli apre l'uscio della dimora ma si dimostra sempre bendisposta. Perché Ezio non parla quasi mai a Veronica delle sue beghe? Forse l'uomo è ancora innamorato di Gloria ma fatica ad ammetterlo a sé stesso.

Ezio potrebbe non cedere al ricatto di Veronica e accettare i soldi di Gloria

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 7, andato in onda venerdì 25 novembre, un'entusiasta Ezio si era precipitato da Veronica per darle la bella notizia: "Ho stracciato il contratto. Mi voglio mettere in proprio", aggiungendo che Gloria avrebbe finanziato il suo progetto per il denim.

Zanatta senior, però, aveva arricciato il naso rispondendo al compagno: "Non c'è nessun futuro con me se ti trascini dietro il passato", riferendosi al rapporto tra lui e Moreau.

La mamma di Gemma (Gaia Bavaro), inoltre, aveva dato un aut aut a Ezio: se avesse accettato i soldi della capo commessa non sarebbero potuti restare assieme.

Considerando che il legame tra Veronica e Teresio non è più idilliaco da tempo, è probabile che l'ex Direttore della Palmieri decida di non cedere all'ultimatum della donna, accettando di fatto il denaro di Gloria così da coronare il suo sogno di mettersi in proprio.