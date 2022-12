Al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 ci saranno le vicende di Maria e Vito, la giovane coppia che sembra essere sempre più affiatata.

I due giovani innamorati stanno tenendo banco all'interno delle nuove trame della soap opera pomeridiana di Rai 1 e, a svelare dei retroscena su quello che accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti, ci ha pensato l'attore Elia Tedesco in una recente intervista concessa al settimanale "Nuovo Tv", dove ha tirato in ballo anche l'ex fidanzato della giovane Puglisi.

Maria e Vito al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, dopo il suo arrivo in città, Vito è stato assunto come nuovo contabile al grande magazzino e da quel momento in poi ha notato la giovane Maria.

Vito ha completamente perso la testa nei confronti di Maria e, dopo aver capito di provare dei sentimenti nei suoi confronti, ha iniziato a corteggiarla.

La reazione della giovane Puglisi, però, non è stata proprio delle migliori e anche nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, continuerà ad essere restia nei confronti di Vito.

'Maria è restia a lasciarsi andare, c'entra Rocco', il retroscena su Il Paradiso delle signore 7

"Si fa avanti con classe e stile, rispettando i tempi della donna che ama", ha svelato l'interprete di Vito in una nuova intervista.

"È ancora restia a lasciarsi andare perché scottata dalla delusione con Rocco", ha aggiunto ancora l'attore Elia Tedesco confermando così che dietro le paure di Maria si celerebbe la delusione sentimentale che le è stata inflitta dal suo ex fidanzato.

In attesa di scoprire come si evolverà questa relazione tra Vito e Maria nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 e se, tra i due, trionferà l'amore oppure no, i riflettori saranno puntati anche sulle vicende della coppia composta da Marco e Stefania che andrà in crisi.

Marco e Stefania in crisi prima della partenza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Anche loro, infatti, saranno protagonisti delle prossime nuove puntate della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1: il giovane giornalista riceverà una importante proposta di lavoro in America e, ammaliato da questa offerta, deciderà di coglierla al volo.

Stefania sarà al suo fianco ma, ad un certo punto, scoppierà il caos in famiglia: Veronica, Gloria ed Ezio si ritroveranno ai ferri corti e tale situazione finirà per preoccupare la giovane aspirante stilista del grande magazzino milanese.

Stefania si sentirà messa in profonda crisi, al punto da valutare anche l'ipotesi di rinunciare alla partenza con Marco, per non lasciare da soli sua mamma e suo padre in questo momento così delicato.