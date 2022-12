Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano, creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo le puntate da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre raccontano che Marcello (Pietro Masotti) nutrirà la convinzione di poter riconquistare Ludovica (Giulia Arena). Il socio della Caffetteria, sfruttando l'assenza di Ferdinando (Fabio Fulco), rivelerà all'ex fidanzata di non aver mai smesso di provare dei sentimenti profondi nei suoi confronti, ma dovrà fare i conti con una cocente delusione.

Intenzionato a non arrendersi nel perseguire il suo obiettivo di fare nuovamente breccia nel cuore della giovane Brancia, Barbieri proverà a chiudere un affare di gran portata e chiederà aiuto alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) per riuscire in tale intento. Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è probabile che Ludovica e Ferdinando si siano fidanzati durante la loro vacanza estiva in Grecia e tale eventualità sarebbe il vero motivo dietro il due di picche rifilato da Ludovica a Marcello.

Marcello ha lasciato Ludovica e quest'ultima è partita in Grecia con Ferdinando

Una coppia storica de Il Paradiso delle Signore, ovvero quella composta da Marcello e Ludovica, è naufragata nella scorsa stagione.

Le motivazioni dietro lo scoppio di questo legame risiedevano nella sensazione di Barbieri di non essere abbastanza facoltoso per stare accanto alla ragazza, ancor di più se comparato a Ferdinando che di certo non aveva alcun problema monetario.

Sentendosi sminuito dinanzi all'ex armatore, e stufo delle frecciatine riservategli da Flavia, Marcello aveva scelto di troncare la storia sentimentale con la sua amata Ludovica, salvo pentirsi pochi attimi più tardi.

Peccato, però, che il socio di Salvo (Emanuel Caserio) non aveva avuto la possibilità di ritornare sui suoi passi, in quanto la giovane Brancia aveva accettato la proposta di Di Torrebruna di partire assieme per una vacanza in Grecia.

Ludovica potrebbe essersi fidanzata con Ferdinando durante la vacanza greca

La protagonista femminile di questa storyline amorosa, ovvero l'ex Miss Italia Giulia Arena, durante una recente intervista ha anticipato come il suo ritorno al Paradiso, che avverrà venerdì 16 dicembre, innescherà un certo caos tra il suo personaggio, Ferdinando e Marcello.

Facile intuire come tale trambusto sarà figlio della voglia sia dell'ex armatore che del cameriere di stare accanto alla bella Ludovica. Ciò che invece le anticipazioni ufficiali non menzionano è una possibile evoluzione del rapporto tra Brancia junior e Di Torrebruna, il quale potrebbe essersi trasformato da una semplice amicizia condita da interessi professionali in comune ad una vera e propria storia sentimentale.

Qualora Ludovica e Ferdinando si fossero realmente fidanzati durante la vacanza in Grecia, sarebbe presto spiegato anche il due di picche rifilato dalla ragazza a Marcello.