L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nel corso del 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta di questa seguitissima stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Matilde, la quale si ritroverà divisa e combattuta in amore tra Vittorio e Tancredi.

Spazio anche alle vicende di Maria , la quale dovrà fare i conti con la cocente delusione che le verrà inflitta da Vito Lamantia.

Matilde combattuta in amore: nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che il 2023 vedrà Matilde al centro dell'attenzione e della scena, dato che la donna dovrà dividersi tra il ritorno di suo marito Tancredi e Vittorio Conti, il socio in affari col quale è nata una profonda chimica e un ottimo feeling che va al di là della sfera lavorativa.

Una situazione non facile per Matilde, la quale si ritroverà a dover fronteggiare il sentimento che prova nei confronti del marito, riapparso nella sua vita dopo un periodo in cui sono stati distanti e il sentimento che ha iniziato a sentire verso Vittorio Conti, cresciuto sempre più nel corso dei mesi.

Di sicuro Tancredi non avrà alcuna intenzione di "mollare la presa" e vedere sua moglie tra le braccia di Vittorio: lo scopo dell'uomo, dopo il suo rientro stabile a Milano, sarà quello di riprendere in mano le redini del suo legame con la donna.

Tancredi rivuole Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Insomma, Tancredi intende riconquistare sua moglie Matilde e in tal modo evitare che possa finire tra le braccia del "nemico" e rivale, Vittorio Conti.

Riuscirà ad avere la meglio? Quale sarà la decisione finale di Matilde? Si getterà di nuovo tra le braccia di quel marito severo e autoritario oppure intraprenderà un nuovo percorso di vita al fianco di Conti, che ormai ha messo da parte il matrimonio con Marta Guarnieri?

In attesa di scoprire la scelta finale di Matilde, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Maria.

Maria delusa da Vito Lamantia: anticipazioni Il Paradiso del 2023

L'aspirante stilista del grande magazzino dovrà fare i conti con una serie di brutte notizie che la spiazzeranno e la deluderanno in maniera clamorosa.

Al centro dell'attenzione finirà Vito, il giovane spasimante di Maria che sta cercando in tutti i modi di far breccia nel suo cuore. Il contabile del grande magazzino nasconde un segreto: è lui l'uomo che aveva stabilito un patto col padre di Maria, per mettere in piedi un matrimonio combinato con la ragazza.

Vito, però, non ha raccontato questa amara verità a Maria e nel frattempo ha continuato a corteggiarla, come se nulla fosse. Nelle prossime puntate della settima stagione, la verità verrà scoperta da Puglisi che, a quel punto, rimarrà molto delusa.