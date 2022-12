Come sempre Il paradiso delle signore regala emozioni e sorprese agli affezionati telespettatori che seguono le vicende che ruotano intorno al grande magazzino capitanato da Vittorio Conti. Nei nuovi episodi, al centro della scena ci sarà Ludovica, che si troverà in grossi guai dopo che Ferdinando scoprirà le bugie di sua mamma Flavia e l'inganno ordito alle sue spalle per risollevare una condizione economica disastrosa e la conseguente esclusione dal Circolo. Torrebruna, sentendosi preso in giro, inizierà a guardare con occhi diversi Ludovica, che potrebbe trovarsi di nuovo sola.

Come si arriverà alla verità sulla bugia di Flavia? Di seguito, le anticipazioni.

Flavia Brancia ha le ore contate: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

La bella e furba signora Brancia ha trovato un modo - e non è la prima volta - per fregare il buon Torrebruna. Non solo ha architettato un piano per rimpinguare il suo conto bancario in rosso, ma ha anche trovato un investimento per il futuro, visto che Ludovica si è fidanzata proprio con il pollo dalle uova d'oro, dopo che Marcello, portato allo sfinimento e fatto sentire una nullità, ha preferito mollare il colpo.

Ebbene sì, nella scorsa stagione della soap, Marcello non ne poteva più delle provocazioni di Flavia e della sua fedele amica Fiorenza, che non hanno di certo faticato a farlo sentire in difetti rispetto a Ferdinando, uomo ricco e colto e perfetto per Ludovica,

Ma si sa che, a volte, il Karma presenta il conto.

Stando agli spoiler, l'inganno di Flavia sulla sua finta malattia verrà scoperto. Come? Grazie a una gaffe di Fiorenza, che inizierà a insospettire non poco Torrebruna.

Ferdinando Torrebruna scopre l'inganno di Flavia Brancia

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore Fiorenza avrà modo di parlare con Ferdinando, che ora fa coppia fissa con Ludovica.

L'atmosfera sarà molto rilassata e la nobildonna si lascerà scappare una frase sulle condizioni di salute di Flavia che metterà la pulce nell'orecchio a Ferdinando: e se fosse stato ingannato? La madre di Ludovica lo ha solo sfruttato per avere i suoi soldi, calpestando la sua dignità?

Nel frattempo, Barbieri sarà deciso a riconquistare la sua ex fidanzata, ma per il momento dovrà farsi da parte.

Come svelano infatti le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica spezzerà il cuore di Marcello facendogli presente che è impegnata con Torrebruna.

Ma attenzione: ciò che scoprirà Ferdinando su Flavia farà scricchiolare la storia d'amore con Ludovica, della quale non si fiderà più. Nello stesso tempo, Ludovica sarà confusa da Marcello dopo aver notato il suo cambiamento: ora è un uomo elegante, colto e che si muove con disinvoltura in società. Senza dubbio, questa carambola di segreti e sospetti movimenterà molto le acque tra Marcello, Ludovica e Torrebruna.