Continuano le avventure dei personaggi de Il Paradiso delle Signore. Che cosa accadrà nella settimana che precede il Natale? Stando alle anticipazioni, Ezio Colombo dirà a Vittorio Conti e Veronica Zanatta che a finanziare il suo progetto sarà proprio Gloria Moreau. Al Grande Magazzino milanese, intanto, si parlerà ancora della mancanza di Stefania Colombo e Marco di Sant’Erasmo. Alfredo Perico, frattanto, si preoccuperà moltissimo nel vedere Irene Cipriani giù di morale. Vittorio, invece, proporrà a Matilde Frigerio di fare la modella alla prossima campagna pubblicitaria del Paradiso.

Ma chi catturerà maggiormente l'attenzione sarà Fiorenza che per una battuta sospetta, rischierà di far crollare i piani di Flavia. Per saperne di più, qua trovate le trame delle puntate che saranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre.

Il Paradiso delle Signore puntate 19-23/12: Ezio accetta i soldi di Gloria

Ezio informerà Vittorio che Gloria si è offerta di essere la finanziatrice del suo progetto. Nel frattempo, la capocommessa Moreau nasconderà ad Armando che, in un momento di sconforto, lei e il suo ex si sono scambiati un bacio. Nel mentre, Gemma parlerà dei suoi problemi familiari con Roberto.

Al Paradiso, intanto, si farà fatica ad accettare l’assenza di Marco e Stefania, partiti per l’America.

A soffrire di più la mancanza della giovane Colombo sarà proprio Irene, e Alfredo sarà molto in pena per lei. Matilde noterà che il signor Conti non porta più la fede nuziale al dito. Marcello, invece, sarà sempre più convinto di riconquistare il cuore di Ludovica.

Don Saverio, intanto, apprenderà una spiacevole notizia: Ezio non è ancora tornato a vivere con Veronica.

Al contempo, quest’ultima apprenderà che il suo partner ha deciso di accettare i soldi di Gloria.

Alfredo preoccupato per Irene

Su consiglio di Clara, il giovane Perico cercherà di stare più vicino a Irene, ancora giù di morale per la mancanza della sua amica Stefania. Riuscirà a trovare parole adatte per sollevarle l’animo?

Al contempo, il direttore del Paradiso delle Signore sfornerà un’idea per la prossima campagna pubblicitaria del grande magazzino milanese.

Don Saverio, intanto, dirà a Gemma che Ezio sarebbe dovuto essere già tornato a casa, ma la giovane Zanatta chiederà a sua madre perché non l’ha messa al corrente. Ancora imbarazzati per il bacio che si sono scambiati, Ezio e Gloria si metteranno d’accordo su quale atteggiamento reciproco avere in futuro. Approfittandosi dell’assenza di Ferdinando Torrebruna, Marcello riuscirà finalmente ad avere un confronto con Ludovica. Le confesserà di essere ancora innamorato di lei, ma riceverà una brutta batosta.

Il Paradiso delle Signore trame fino al 23/12: Irene Cipriani trova una lettera di Stefania

Ad Adelaide non fuggirà il rapporto profondo che si è instaurato tra Matilde e Vittorio e cercherà di saperne di più, sottoponendo alla moglie di Tancredi un piccolo interrogatorio. Gemma, intanto, verrà a sapere tutta la verità su ciò che è successo tra sua madre ed Ezio, e cercherà di convincere Veronica a essere meno dura con il padre di Stefania. Dopo questo confronto, la vedova Zanatta deciderà di concedere a Ezio una piccola apertura.

Grazie al bel gesto di Alfredo, Irene inizierà a guardarlo in un’altra prospettiva. Inoltre, la signorina Cipriani troverà una sorpresa a casa. Mentre sarà impegnata a disfare il letto di Stefania, Irene troverà, sotto il cuscino, una lettera della sua amica con un biglietto aereo per l’America a suo nome.

Il giovane Barbieri non avrà nessuna intenzione di gettare la spugna e sarà sempre più convinto che prima o poi Ludovica cederà alle sue avance. Vittorio e Matilde saranno in partenza per incontrare la Martinelli e proporle di essere il volto della nuova campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore. La loro complicità diventerà sempre più forte ed evidente agli occhi di tutti.

Vittorio propone a Matilde di posare per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore

Grazie alla sorpresa di Stefania, Irene sarà pronta a voltare pagina e a cercare una nuova coinquilina. Veronica, intanto, si metterà l’anima in pace e accetterà che Gloria finanzi il progetto di Ezio. Allo stesso tempo, la madre di Gemma chiederà al suo compagno di tornare a casa.

Nel frattempo, Gloria verrà a sapere che è tornato il sereno a casa Colombo.

Vittorio, dopo aver appreso che la Martinelli non può prendere parte alla nuova campagna promozionale del Paradiso delle Signore, proporrà a Matilde di prendere il suo posto. Alla signora Frigerio, però, non piacerà la proposta del signor Conti e la declinerà. Armando, intanto, scoprirà qualcosa di nuovo sul giovane Lamantia e inizierà a nutrire forti dubbi su di lui. Marcello chiederà ad Adelaide di aiutarlo a conquistare un posto di prestigio per riprendersi Ludovica.

Il Paradiso delle Signore, spoiler settimana prima di Natale: Armando sospetta di Vito

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Vito chiederà a Maria di uscire insieme, ma le cose non andranno come desiderato dal contabile.

Infatti, Armando incontrerà Vito al posto di Maria. Durante una conversazione, Fiorenza farà una battuta che mette a rischio il piano di Flavia e Ferdinando s’insospettirà. Infine, Vittorio farà i salti di gioia quando apprenderà che Matilde ha deciso di posare per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. Questa collaborazione darà una svolta inaspettata alle loro vite.