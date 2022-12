Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana, in merito alle puntate che andranno in onda martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, riportano che Stefania (Grace Ambrose) sarà angosciata per l'imminente partenza oltreoceano e Veronica (Valentina Bartolo) assieme alla figlia Gemma (Gaia Bavaro) non faticheranno ad accorgersene. Clara (Elvira Camarrone), nonostante i tentativi di convincerla di Alfredo (Gabriele Anagni), non sarà convinta di essere tra le partecipanti del torneo ciclistico, nel frattempo Gloria (Lara Komar) si presenterà nella dimora di Zanatta senior per chiarire la situazione legata al finanziamento del progetto di Ezio (Massimo Poggio).

Veronica, infine, chiederà a Teresio una tregua ai loro attriti, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) dovrà fare i conti con l'annullamento del loro vincolo matrimoniale richiesto da Marta (Gloria Radulescu).

Stefania sarà angosciata in vista della partenza

L'allettante proposta lavorativa per Washington giunta al cospetto di Marco (Moisè Curia) darà parecchio da pensare a Stefania, in quanto sarà angosciata dall'imminente trasferimento negli Stati Uniti insieme al partner. Scoramento che verrà notato anche da Stefania e Veronica, le quali proveranno a comprendere il suo reale stato d'animo.

Le commesse dell'atelier, nel mentre, si confronteranno su come salutare al meglio Stefania prima della partenza.

La nipote di Don Saverio (Andrea Lolli), malgrado i tentativi di convincerla dell'aiuto magazziniere, resterà ferma sulla sua idea di non prendere parte alla gara di ciclismo.

Marcello (Pietro Masotti) organizzerà una serata al Circolo per onorare la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Gloria non sarà più così convinta che finanziare il progetto del denim del marito sia una buona idea, quindi andrà a casa di Veronica per cercare di chiarire tale faccenda, ma ad accoglierla ci sarà una donna piena di rancore e poco disposta a ragionare.

Gemma rivelerà a Stefania la lite delle loro madri, dopo averle viste discutere.

Vittorio tornerà a Milano da Parigi

L'arguta Di Sant'Erasmo sarà ancora palesemente scossa per il recente fidanzamento ufficiale tra l'ex Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari), così Marcello e Matilde (Chiara Baschetti) tenteranno di sollevarle il tono umorale.

Veronica informerà Ezio della visita ricevuta da parte della capo commessa, notizia che creerà un'ulteriore frizione nella coppia.

Stefania farà sapere a Marco che potrebbe decidere di rinunciare al trasferimento a Washington a causa delle beghe familiari che sta affrontando.

Boscolo, invece, opererà una scelta in via definitiva: non parteciperà alla gara ciclistica. Moreau confiderà ad Armando (Pietro Genuardi) di essere convinta di aver commesso un errore decidendo di voler aiutare economicamente il marito.

La mamma di Gemma, al contempo, spingerà Ezio a concedersi una tregua, così da non gravare sulla decisione di Stefania di andare in America.

Conti, in ultimo, farà il suo ritorno da Parigi e dovrà fare i conti con la richiesta dell'annullamento delle loro nozze inoltrata da Guarnieri junior.