Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 regalando interessanti colpi di scena. In particolare, nel corso dell'episodio del 14 dicembre, i vari protagonisti devono risolvere alcune questioni importanti.

Nello specifico, i riflettori sono puntati su Ezio e Veronica. I due, nonostante abbiano risolto la questione dello scandalo sulla loro relazione, continuano ad affrontare un momento di crisi. Soprattutto, da quando il signor Colombo si è licenziato dal suo lavoro e ha deciso di avviare una sua attività, con l'aiuto dell'ex moglie Gloria.

L'idea che possa entrare in affari con lei non va affatto a genio alla signora Zanatta, la quale inizia ad essere alquanto gelosa per questo loro riavvicinamento improvviso.

Stefania potrebbe restare al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con 'Il Paradiso delle Signore', dopo aver saputo che il suo ex Umberto si sposerà con Flora, la sua acerrima nemica in amore, Adelaide, risulta essere ancora molto scossa. Per il suo bene, Marco e Marcello la spronano in ogni modo a reagire e a tornare quella di sempre.

Nel frattempo, Stefania inizia ad avere dei ripensamenti sulla sua imminente partenza per gli Stati Uniti. Si rende conto che la sua famiglia sta attraversando un momento molto difficile e non se la sente di lasciare tutti in questo modo, senza poter contribuire a risollevare la situazione.

Pertanto, confida a Marco le sue preoccupazioni.

Vittorio torna al 'Paradiso delle Signore'

Successivamente, Veronica informa Ezio del confronto avuto con Gloria. Tuttavia, il signor Colombo non la prende affatto bene e, di conseguenza, si scontra duramente con la sua compagna. Nonostante il momento di crisi nel rapporto tra Veronica ed Ezio, per evitare che Stefania rinunci alla sua partenza, Zanatta preferisce sotterrare l'ascia di guerra e propone al signor Colombo di fare pace.

Nel contempo, dopo quanto accaduto, Gloria inizia ad avere dei ripensamenti e si confida con Armando. Preferisce fare un passo indietro per quanto riguarda l'impresa che ha intenzione di avviare il suo ex marito. Capisce che la situazione sta sfuggendo di mano, creando scompiglio. Invece, Clara decide di non prendere parte alla gara ciclistica.

Infine, Vittorio riceve una telefonata dalla sua ex, Marta, la quale gli chiede di recarsi il prima possibile a Parigi per discutere di una faccenda importante: annullare il loro matrimonio. Pertanto, senza pensarci troppo, Conti parte e, dopo qualche giorno, fa subito ritorno al suo amato Paradiso delle Signore.