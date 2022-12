Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato, riguardo gli episodi di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, rivelano che le coppie composte da Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo), insieme a Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) proveranno a fare in modo che Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisè Curia) partano per Washington. Ludovica (Giulia Arena) avvertirà la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) del suo prossimo ritorno a Milano, nel frattempo la giovane Colombo e il rampollo di casa Di Sant'Erasmo decideranno di trasferirsi negli Stati Uniti.

Vito (Elia Tedesco) si metterà di buzzo buono per cercare l'abito di Maria (Chiara Russo) che è stato smarrito, mentre tra Ezio e Gloria (Lara Komar) succederà qualcosa di inaspettato durante un momento di scoramento.

Stefania rivelerà a Irene che potrebbe non partire in America

Gli spoiler della fiction daily per le puntate del 15 e 16 dicembre raccontano che Stefania, scossa dalla crisi familiare che sta coinvolgendo Ezio e Veronica, rivelerà a Irene di esserne provata e di non essere sicura che andare in America col partner sia una saggia idea.

Notando le perplessità della giovane scrittrice, Ezio, la signora Zanatta, Conti e Frigerio proveranno a convincere Stefania a sfruttare la ghiotta offerta professionale oltreoceano.

Clara (Elvira Camarrone), successivamente, continuerà a non voler prendere parte al torneo ciclistico, ma il capo magazziniere proverà a farle cambiare idea a riguardo.

La Contessa Adelaide, dopo essere tornata a farsi vedere orgogliosamente al Circolo, riceverà una lettera da parte della figlia di Flavia (Magdalena Grochowska), infatti Ludovica ritorna in città.

Stefania, invece, scoprirà che il fidanzato ha deciso di non partire per starle accanto

Marcello e Ludovica si incontreranno dopo tanti mesi

Marco e Stefania, a seguito di molte tribolazioni e cambi d'idea, sceglieranno finalmente di affrontare il trasferimento in America.

Brancia junior, appena tornata nel capoluogo lombardo, incontrerà per caso il suo ex Marcello, con quest'ultimo che verrà a conoscenza che la nobile Di Sant'Erasmo, pur sapendo del ritorno di Ludovica, non l'avevo messo al corrente della notizia.

Il vestito creato da Puglisi non sarà presente tra i prototipi arrivati nella boutique, così il nuovo contabile si impegnerà a ritrovare il capo.

Stefania e Marco saranno pervasi dall'affetto e dalla commozione della famiglia e dei dipendenti del Paradiso prima della loro partenza.

Moreau, in ultimo, penserà che essersi proposta di finanziare Ezio non sia stata una mossa geniale. Tra marito e moglie, complice un momento di sconforto, accadrà qualcosa di inaspettato.