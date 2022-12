Proseguono i consueti appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 20 dicembre non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di fornire momenti di tensione.

In particolar modo, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Irene Cipriani. La giovane Venere, da quando Stefania è partita per gli Stati Uniti, è molto triste. Non riesce a sopportare la sua assenza all'interno del magazzino. D'altronde, le due sono sempre state molto legate.

Alfredo, tuttavia, non può non rendersi conto dello stato emotivo della donna che ama e che vuole conquistare a tutti i costi. Pertanto, cerca in ogni modo di tirarle su il morale.

La nuova campagna pubblicitaria del Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con il 'Paradiso delle Signore', si avvicina il momento della nuova campagna pubblicitaria. Come sempre, Vittorio si rimbocca le maniche per trovare un'altra delle sue idee più creative per attirare la clientela. Questa volta si supera al punto da voler ingaggiare una star cinematografica. Così facendo potrebbe raggiungere un pubblico molto più ampio.

Nel frattempo, Clara si rivolge personalmente ad Alfredo per dargli un consiglio, quello di non lasciare da sola Irene.

Per lei è un momento molto delicato questo. Ancora deve metabolizzare la partenza della sua più grande amica. Tra l'altro, per lui sarebbe l'ennesima occasione per poterle dimostrare la sua vicinanza, nella speranza che sia la volta buona per fare breccia nel suo cuore. Pertanto, cerca di consolarla, sorprendendola con le sue parole.

Tempo di bugie e delusioni al Paradiso delle Signore

Intanto, Don Saverio è molto preoccupato per la situazione a casa Colombo. Rivela a Gemma che, in realtà, sua madre ed Ezio hanno avuto il permesso di tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Tuttavia, Veronica non ha voluto. La giovane Venere non ne era proprio a conoscenza perché la signora Zanatta non ha voluto rivelarle questo dettaglio.

Probabilmente per non provocarle ulteriore fonte di preoccupazione.

Dopo il loro bacio inaspettato Ezio e Gloria [VIDEO] decidono di confrontarsi per chiarirsi in merito al loro atteggiamento futuro. Infine, approfittando dell'assenza del giovane imprenditore Ferdinando Torrebruna e raccogliendo tutto il suo coraggio, Marcello chiede a Ludovica di vedersi. I due si incontrano in gran segreto perché il giovane barista è intenzionato a rivelarle i suoi reali sentimenti. Purtroppo, però, non ottiene la risposta sperata perché Ludovica rifiuta Marcello che rimane profondamente deluso.