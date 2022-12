Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 22 dicembre, non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena da lasciare con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su Ezio e Veronica. Dopo un momento molto difficile, a causa della gelosia di quest'ultima, la coppia sembra ritrovare il loro equilibrio iniziale. Grazie anche all'intervento della giovane Gemma Zanatta, la quale ha chiesto a sua madre di ammorbidirsi nei confronti del signor Colombo.

La campagna pubblicitaria del Paradiso a rischio

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, è tempo di ultimare gli ultimi preparativi per la campagna pubblicitaria della nuova collezione di abiti. Tuttavia, nonostante il viaggio affrontato da Vittorio e Matilde per convincere Martinelli a prendere parte allo shooting fotografico, non è stato raggiunto il risultato sperato. La donna non ha accettato di partecipare. Pertanto, il giovane pubblicitario si ritrova a dover correre ai ripari. L'unica persona più adatta per l'incarico che gli viene in mente è proprio Frigerio. Sperando che la giovane donna accetti, le propone di diventare il volto della nuova collezione. Purtroppo, però, anche lei rifiuta categoricamente l'offerta.

Nel frattempo, Veronica si sta abituando all'idea che il suo compagno debba trascorrere molto tempo con Gloria. Pertanto, accetta che Ezio lasci che la sua impresa venga finanziata dalla sua ex moglie. Oltretutto, i due si riavvicinano nuovamente e tornano finalmente a vivere sotto lo stesso tetto.

La direttrice del Paradiso aiuta ancora Marcello

Nel contempo, Irene, grazie alla piacevole serata trascorsa in compagnia di Alfredo, sta iniziando a rendersi conto di poter accettare l'assenza della sua grande amica. Tuttavia, è tempo di trovare anche una nuova coinquilina che possa prendere il posto di Stefania in casa.

Armando comincia a nutrire dei seri sospetti nei confronti di Vito.

Capisce che il contabile del Paradiso nasconde qualcosa, soprattutto in seguito a delle indagini fatte sul suo conto. Infine, per conquistare di nuovo la sua ex fidanzata, Ludovica, il giovane barista, Marcello, è convinto di dover sfoderare tutte le sue armi. D'altronde, è disposto a tutto pur di riuscire nel suo intento. Difatti, dopo averci riflettuto a lungo, organizza un' affare che gli permetterebbe di conquistare una posizione di rilievo all'interno dell'alta società. Anche per questa occasione, fa affidamento alle conoscenze e alle qualità di Adelaide, la quale è ben lieta di aiutarlo ben sapendo che danneggerà Guarnieri.