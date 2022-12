Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana giunta alla settima stagione grazie al grande successo riscontrato nelle precedenti. Durante la prossima puntata che va in onda il 23 dicembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono puntati su Gloria Moreau. La giovane donna sta trascorrendo molto tempo in compagnia del suo ex marito. D'altronde è stata la prima e l'unica a sostenerlo in un momento così difficile, offrendosi come finanziatrice della sua attività.

Tuttavia, questa sua vicinanza ha portato comunque delle conseguenze. Difatti, ha scatenato la gelosia di Veronica, la quale si è irrigidita molto nei confronti di Ezio. Ciononostante, dopo diverso tempo le acque nella famiglia Colombo si sono finalmente calmate e tutto può procedere con tranquillità.

Armando indaga sul contabile del Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, dopo essersi chiarita con il suo ex marito, a Gloria non resta che diventare una semplice spettatrice di quanto accade in casa Colombo. Per quanto sia la finanziatrice ufficiale dell'attività di Ezio, deve comunque farsi da parte per non rischiare di provocare ulteriori dissapori all'interno del rapporto tra lui e Veronica.

Nel frattempo, Armando è sempre più preoccupato. Crede fortemente che Vito nasconda qualcosa di importante. Pertanto, quando il giovane contabile si reca all'appuntamento fissato con Maria, trova ad attenderlo il signor Ferraris. Quest'ultimo lo sorprende perché vuole indagare a fondo sul suo passato per scoprire cosa nasconda realmente.

Matilde nuova modella del Paradiso delle Signore

Successivamente, dopo che Martinelli si è rifiutata di prendere parte allo shooting fotografico per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore, Vittorio si è rivolto a Matilde, nella speranza che possa essere lei il nuovo volto della collezione. Tuttavia, in un primo momento, Frigerio rifiuta.

In un secondo momento, però, ripensandoci, accetta la proposta. Da questa collaborazione nasce qualcosa di inaspettato. D'altronde, trascorrendo diverso tempo insieme, il loro rapporto prende una piega del tutto imprevista.

Infine, Ferdinando non può fare a meno di ascoltare attentamente le parole di Gramini. La donna si lascia sfuggire una battuta che lascia intendere che sappia qualcosa che riguarda Flavia. Inoltre, il giovane imprenditore crede che dietro quelle parole si nascondano anche delle informazioni che possono incidere sulla sua storia d'amore con Ludovica.