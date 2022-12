Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Durante il prossimo episodio di mercoledì 28 dicembre la giovane Gemma Zanatta viene a scoprire che il suo amico Roberto Landi sta frequentando un uomo, si tratta di Mario Oradei.

Irene vuole conquistare uno degli artisti appena arrivati al Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento televisivo con Il Paradiso delle Signore, dopo che Gemma ha scoperto con chi si sta frequentando, Roberto si sente in dover di darle delle spiegazioni in merito, affinché non si creino degli spiacevoli fraintendimenti.

Così le racconta ogni dettaglio sul conto di Mario e sul loro rapporto che sta nascendo.

Nel frattempo Irene ha puntato uno dei due giovani artisti arrivati in magazzino: Michele. Pertanto, nella speranza di poter fare colpo su di lui, le viene in mente un'idea: organizzare un'uscita a quattro. Per l'occasione coinvolge anche Maria e l'altro artista. Tuttavia, la situazione non piace affatto né ad Alfredo né a Vito. Entrambi iniziano a insospettirsi e a ingelosirsi nei confronti delle due ragazze, che da qualche settimana stanno - non senza difficoltà - cercando di conquistare.

Spoiler del 28 dicembre: Tancredi si scontra duramente con la moglie

Nel contempo, Marcello sta mettendo in atto il proprio piano per rovinare un affare immobiliare di Umberto: il commendatore vorrebbe fare un'offerta per acquistare Palazzo Andreani ma il giovane barista ha intenzione di rubargli l'occasione.

Quindi Barbieri coinvolge anche la Contessa Adelaide e le spiega come è riuscito ad aprire una società di comodo insieme a lei, senza far comparire i loro nomi, in modo da poter agire indisturbati senza che il Commendatore li scopra. Per la nobildonna si tratta di un'occasione d'oro per potersi vendicare dell'uomo che l'ha fatta soffrire, preferendole Flora.

Intanto Tancredi è furioso e non può sopportare l'idea che sua moglie posi come modella per la campagna pubblicitaria per il Paradiso delle Signore. Per di più, la sua immagine è stata divulgata ovunque, dai giornali fino ai muri della città. Pertanto l'uomo decide di recarsi personalmente a Milano da Matilde e Vittorio per ottenere un chiarimento. Dall'incontro, però, scaturisce immediatamente una lite furibonda tra la giovane Frigerio e suo marito.