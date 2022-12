Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 29 dicembre, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di regalare momenti di forte tensione a tutti i telespettatori.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Adelaide e Marcello. Da quando quest'ultimo ha chiesto l'aiuto della Contessa per cercare di entrare a far parte dell'alta società e per riconquistare la sua amata Ludovica, sta iniziando ad agire diversamente dal solito.

Difatti, è disposto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo e insieme ad Adelaide architettano un piano infallibile per rovinare definitivamente l'affare di Umberto. In questo modo, otterrebbero entrambi ciò che più desiderano: da un lato, il giovane barista potrebbe guadagnare posizioni di rilievo nell'alta società facendo colpo sulla sua ex fidanzata, dall'altro la Contessa colpirebbe una volta per tutte l'uomo che l'ha fatta soffrire.

L'amicizia tra Gemma e Roberto al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con il Paradiso delle Signore, l'amicizia tra Gemma e Roberto si fa sempre più solida. Tuttavia, Landi teme che il loro rapporto possa essere compromesso da quando la giovane Zanatta ha scoperto che frequenta Mario.

Invece, in un secondo momento, capisce che in realtà lei sta facendo di tutto per proteggerlo poiché risulta essere coinvolto in una faccenda che rischia di diventare pericolosa sia per Roberto che per Oradei.

Nel frattempo, Irene scopre che Vito e Alfredo sono a conoscenza della sua uscita a quattro con Maria e i due artisti appena arrivati in magazzino.

La situazione non piace affatto a nessuno dei due, soprattutto al giovane contabile Lamantia: Vito si sente particolarmente deluso dalla Maria, così va a cercare conforto in Armando.

Vittorio e Matilde in partenza dal Paradiso

Successivamente, mentre tramano contro Guarnieri, la Contessa, grazie alle sue grandi qualità, riesce a scoprire un dettaglio fondamentale per il suo piano: la cifra che quest'ultimo è disposto a pagare per vincere all'asta Palazzo Andreani.

In questo modo può giocare di anticipo e soffiargli sotto il naso l'importante immobile.

Infine, mentre Vittorio e Matilde sono in procinto di prepararsi per partire per un cruciale viaggio di lavoro, lasciando temporaneamente il Paradiso, Tancredi, preso dalla gelosia, compie un gesto del tutto inaspettato e li coglie di sorpresa, cambiando improvvisamente tutti i piani.