La soap opera Il Paradiso delle Signore, ideata da Giannandrea Pecorelli e ambientata nel capoluogo lombardo nell'anno 1963, è ancora in pausa a causa della messa in onda delle partite dei Mondiali, ma tornerà in tv a partire dal 12 dicembre e quest'anno non si fermerà per le feste natalizie. Le anticipazioni sulla puntata in onda su Rai 2 il 16 dicembre 2022 raccontano che si assisterà a un faccia a faccia tra Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e l’ex Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena): i due si rivedranno non appena Ludovica tornerà a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 16/12: Marcello incontra Ludovica

Nel corso del sessantesimo episodio dello sceneggiato, che il pubblico avrà modo di vedere venerdì 16 dicembre a partire dalle 16:05, Stefania (Grace Ambrose) prenderà la sua decisione: dopo aver avuto diversi dubbi in procinto del suo trasferimento in America, la fanciulla sarà prontissima a lasciare il capoluogo lombardo con il fidanzato Marco (Moisè Curia). La recente crisi tra suo padre Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) non la turberà più.

Marcello incontrerà una persona che non si sarebbe affatto aspettato: la sua ex fidanzata Ludovica. Il ragazzo, dopo averla rivista, scoprirà che la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) in realtà già sapeva del ritorno della giovane.

Nessuna traccia dell’abito disegnato da Maria, Ezio non approva la scelta dell’ex moglie Gloria

Al grande magazzino milanese arriveranno i prototipi della nuova collezione e ci sarà un grosso imprevisto che coinvolgerà in prima persona la ricamatrice Maria (Chiara Russo). L’abito disegnato dalla ragazza scomparirà nel nulla.

A intervenire in suo aiuto ci penserà il suo corteggiatore Vito (Elia Tedesco), che farà il possibile per trovare il lavoro eseguito dalla donna di cui si è innamorato.

Finalmente Marco e Stefania saluteranno tutte le persone a loro care nella festa organizzata da Matilde (Chiara Baschetti), e non mancherà di certo la commozione.

Gloria (Lara Komar) invece, dopo essersi sfogata con il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi), sarà sempre più intenzionata a non sostenere più l’ex marito Ezio in relazione alla scelta dello stesso di avviare la sua attività in proprio. Ci sarà un momento di sconforto, dopo che il signor Colombo non approverà la presa di posizione della capo commessa.