Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 dicembre ci sarà la resa dei conti fra Veronica e Gloria. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che la moglie e la fidanzata di Ezio avranno un duro scontro, al quale assisterà anche Gemma. La giovane Zanatta, in seguito, riferirà a Stefania quanto accaduto fra le loro madri. Nel frattempo, Alfredo vorrà far gareggiare Clara in bicicletta, ma la Venere non sarà convinta, mentre Marcello organizzerà una serata per Adelaide.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13/12: Gemma assiste ad uno scontro fra Veronica e Gloria

Veronica e Gloria arriveranno allo scontro. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Zanatta e Moreau avevano provato a trovare un equilibrio, tentando di restare unite, nonostante la situazione familiare. La capo commessa è tornata ad essere, ufficialmente, la moglie di Ezio ma, nonostante ciò, Colombo ha continuato ad essere fidanzato con la mamma di Gemma. La goccia che farà traboccare il vaso sarà il denaro che Gloria vorrà dare a suo marito per aprire la sua attività. Venendo a sapere la cosa, Veronica sarà furiosa e non vorrà che il suo compagno accetti i soldi della consorte. Nell'episodio della fiction del 13 dicembre, Moreau tenterà di fare capire le sue ragioni alla rivale, ma troverà un muro di fronte a lei.

Quando la mamma della giornalista andrà da Zanatta, la donna si infurierà e fra le due donne ci sarà una lite, alla quale assisterà Gemma.

Il Paradiso delle signore, trama 13/12: Gemma spiffera a Stefania che Veronica e Gloria hanno litigato

Gemma non si farà accorgere da sua mamma e dalla capo commessa de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nella puntata del 13 dicembre, la giovane Zanatta non terrà per sé quanto avrà sentito, ma rivelerà la questione a Stefania. La giornalista, nel frattempo, si mostrerà angosciata, perché avrà molti dubbi in merito alla sua partenza per gli Stati Uniti e sarà incerta se partire o meno per Washington con Marco.

Recentemente, il nipote di Adelaide ha ottenuto un incarico come corrispondente estero e ha manifestato la sua intenzione di trasferirsi all'estero con la sua fidanzata. Le parole di Gemma, riguardo il difficile rapporto fra le loro madri, metteranno in crisi Stefania.

Il Paradiso delle signore, puntata 13/12: Alfredo vuole che Clara gareggi

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 13 dicembre, verranno trattate anche le vicende di Clara. La ragazza, arrivata da qualche mese da un paese di campagna, è appassionata di ciclismo e ha ricevuto in regalo, da Armando, una bicicletta, che le serviva anche per fare le consegne. Alfredo riterrà opportuno che Clara inizi a partecipare a qualche competizione ciclistica, visto il suo talento, ma la nipote di don Saverio sarà titubante. Al momento, non è ancora chiaro se la Venere accetterà la proposta del collega. Marcello, invece, organizzerà una serata al Circolo e inviterà a cena Adelaide.