Una nuova settimana con gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore è appanna iniziata. Tra Gloria ed Ezio è scattato il bacio e nelle prossime puntate i due avranno modo di chiarire come comportarsi. Clara sarà sempre più preoccupata per Irene, che non riuscirà ancora a superare la partenza di Stefania. La giovane Boscolo chiederà l'aiuto di Alfredo per sostenere Cipriani. Marcello non si arrenderà facilmente all'idea di aver perso per sempre Ludovica, ormai in coppia con Ferdinando. Adelaide avrà dei sospetti sull'intesa tra Vittorio e Matilde, e inizierà a fare delle domande alla signora Frigerio.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 20 e 21 dicembre: Don Saverio parla con Gemma

Irene soffrirà per la partenza di Stefania e Clara chiederà esplicitamente ad Alfredo di aiutarla. Perico non saprà come fare per consolare Cipriani. Vittorio sarà concentrato sulla nuova campagna pubblicitaria e sarà alla ricerca di una star che faccia da testimonial. Don Saverio dirà a Gemma che Ezio e Veronica sarebbero già potuti tornare a vivere insieme, ma ancora non l'hanno fatto. Gemma rimarrà stupita nell'apprendere la notizia, in quanto la madre non l'ha messa al corrente della cosa.

Ezio e Gloria si confronteranno dopo essersi baciati. I due non riveleranno a nessuno quanto accaduto e dovranno decidere come comportarsi in futuro.

Marcello riuscirà ad avvicinarsi a Ludovica, in un momento in cui Torrebruna sarà assente. Barbieri confiderà alla signorina Brancia di amarla ancora, ma riceverà un due di picche da Ludovica, che non ricambierà i suoi sentimenti.

Trame Il Paradiso delle signore, episodi del 20 e 21 dicembre: Irene rimane colpita da Alfredo

Adelaide inizierà a capire che tra Matilde e Vittorio c'è qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.

La contessa farà delle domande a Matilde per saperne di più. Intanto sia Matilde che Vittorio saranno in procinto di partire per incontrare la signora Martinelli, possibile protagonista della nuova campagna pubblicitaria. Dopo aver parlato con Don Saverio, Gemma si recherà dalla madre e la spingerà a essere più aperta nei confronti del compagno.

Inaspettatamente Veronica deciderà di ascoltare i consigli della figlia e cambierà atteggiamento con Ezio.

Irene rimarrà colpita da un gesto di Alfredo e inizierà a vederlo sotto un'altra ottica. La ragazza, inoltre, riceverà una sorpresa da Stefania. Proprio mentre Irene sarà intenta a sistemare le lenzuola del letto della sua amica, rimasto intatto dal giorno della sua partenza, troverà sotto il cuscino una lettera della giovane Colombo con all'interno un biglietto aereo a nome di Irene.