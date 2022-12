La soap opera Il Paradiso delle signore, dopo la pausa in occasione dei Mondiali di Calcio, ritornerà a occupare in onda su Rai 1 nella settimana da 12 al 16 dicembre 2022. Le anticipazioni raccontano che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) a sorpresa tornerà a Milano.

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece avrà il cuore spezzato, per non accettare il fatto che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) si siano fidanzati ufficialmente.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 16 dicembre: Stefania e Marco decidono di partire

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, il signor Ezio (Massimo Poggio) dirà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di aver deciso di mettersi in proprio. Inoltre Colombo farà sapere a Gloria (Lara Komar) che Veronica (Valentina Bartolo) è contraria al fatto che lei vuole sostenerlo economicamente nella sua nuova attività. Nel contempo Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisè Curia) metteranno al corrente Ezio e Gemma (Gaia Bavaro) del loro imminente trasferimento oltreoceano: a questo punto Matilde (Chiara Baschetti) sarà decisa a organizzare una festa per salutare la coppia.

La giovane Colombo prima della partenza non nasconderà di avere alcuni dubbi, mentre Veronica farà il possibile per non far notare il proprio stato d’animo alla figlia. Intanto Gloria vorrà avere un confronto con Veronica, trovando un muro: Gemma dopo aver assistito alla scena, non perderà tempo per raccontare l’accaduto alla sorellastra.

Non passerà molto, per uno scontro abbastanza acceso tra Ezio e la compagna.

Intanto Stefania sarà sincera con il fidanzato, dicendogli di star pensando di rimanere a Milano per la crisi della sua famiglia: Veronica cercherà di far cambiare idea alla fanciulla.

Gloria invece dirà ad Armando (Pietro Genuardi) di volersi tirare fuori dall’affare con Ezio.

Quest’ultimo, la compagna, Vittorio e Matilde uniranno le loro forze per convincere Marco e Stefania a recarsi in America. Successivamente la giovane scrittrice dopo aver appreso che il suo fidanzato ha rinunciato a Washington per lei, prenderà la sua decisione definitiva, ossia quella di partire.

Adelaide affranta a causa di Umberto e Flora, Vittorio raggiunge Marta a Parigi

Intanto Marcello (Pietro Masotti) vorrà omaggiare Adelaide con una cena al grande magazzino milanese, con l’obiettivo di farla riprendere dopo la proposta di di Umberto a Flora: a cercare di far reagire la contessa di Sant’Erasmo - completamente disperata - ci penserà anche Marco.

Adelaide riceverà una lettera inaspettata da Ludovica, pronta a tornare al Paradiso.

Ben presto ci sarà un incontro tra quest’ultima e l’ex fidanzato Barbieri: il giovane verrà a conoscenza che la contessa gli ha nascosto il ritorno della giovane Brancia di Montalto.

Nel frattempo inaspettatamente Marta chiederà a Vittorio di raggiungerla a Parigi: la donna vorrà annullare il suo matrimonio con il marito.

Alfredo (Gabriele Anagni) si deciderà a far gareggiare Clara (Elvira Camarrone) in bicicletta: purtroppo quest’ultima si rifiuterà di prendere parte alla gara ciclistica, dopo non aver nascosto la sua titubanza.

Infine i prototipi della nuova collezione arriveranno al circolo: non ci sarà nessuna traccia dell’abito realizzato da Maria (Chiara Russo), quindi Vito (Elia Tedesco) si darà da fare per recuperarlo.