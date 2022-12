Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 12 al 16 dicembre, la vita di Vittorio verrà sconvolta dalla telefonata di Marta, in cui gli chiederà un incontro a Parigi. Dal faccia a faccia Vittorio scoprirà che la moglie vuole annullare il loro matrimonio. Un po' pensieroso, racconterà la sua situazione sentimentale a Matilde.

Scontro tra Veronica ed Ezio

Ezio comunicherà a Vittorio la volontà di mettersi in proprio e l'amico lo incoraggerà a perseguire per la sua strada. Non tutto, però, sarà rose e fiori: Gloria si renderà conto che probabilmente ha commesso un errore a offrire a Ezio un prestito, quindi andrà da Veronica per chiarire la sua posizione.

Veronica, però, non sarà per niente disposta a ragionare. Gemma assisterà al duro confronto tra le due donne e riferirà ciò che è successo a Stefania.

Successivamente sarà Veronica stessa a riferire a Ezio che Gloria è andata a farle visita e per tale motivo i due fidanzati avranno un duro scontro: Ezio e Veronica saranno ai ferri corti.

Qualcosa di inaspettato tra Ezio e Gloria

Non si respirerà una buona aria nella famiglia di Ezio e per questo Stefania penserà di non partire più per Washington insieme a Marco. Veronica non avrà nessuna intenzione che la ragazza rinunci al suo futuro d'amore, così proporrà a Ezio una tregua.

Con aiuto di Vittorio e Matilde, escogiteranno un modo per far sì che i due giovani partano per l'America e lo troveranno.

Gloria, invece, sarà sempre più decisa a non prestare a Ezio i soldi necessari per avviare la sua attività. Lui non la prenderà bene e tra i due succederà qualcosa di inaspettato.

Marta ripiomba nella vita di Vittorio

Una telefonata inaspettata per Vittorio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Marta lo telefonerà e gli chiederà se può raggiungerla a Parigi.

Dopo il viaggio che durerà pochi giorni, Vittorio rientrerà a Milano con una novità: dall'incontro con Marta è scaturito che la donna vuole l'annullamento del vincolo matrimoniale.

Cosa deciderà di fare Vittorio? Al momento non è dato saperlo, ma l'uomo avrà un confortante confronto con Matilde, in cui i due parleranno delle rispettive situazioni sentimentali.

Ludovica torna a Milano

Marcello vorrà omaggiare la Contessa Adelaide con una cena al Circolo. Vorrà semplicemente sollevarle il morale, visto che starà male per l'annuncio del fidanzamento tra Umberto e Flora. Avrà proprio il cuore a pezzi, ma nonostante ciò deciderà di presenziare al Circolo.

Riceverà anche una lettera di Ludovica, che la informerà del suo imminente ritorno a Milano. Proprio il giorno seguente Marcello avrà modo di incontrare per caso Ludovica in giro per la città e da lei verrà a sapere che la contessa era al corrente del suo rientro.