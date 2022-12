Tanti colpi di scena stanno per arrivare durante gli appuntamenti settimanali dal 19 al 23 dicembre de Il Paradiso delle Signore. Tra Ezio e Gloria scatterà il bacio. Moreau cercherà di nascondere la cosa ad Armando, che già tempo fa aveva messo all'erta la mamma di Stefania sulle conseguenze che la sua vicinanza a Ezio avrebbe potuto avere. Irene, ancora disperata per la partenza dell'amica Stefania, troverà conforto in Alfredo. Cipriani rimarrà colpita da Perico, tanto da inizierà a vederlo sotto una luce diversa. Veronica riaccoglierà in casa Ezio, ma ovviamente non saprà del bacio tra Colombo e Moreau.

Trame Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 dicembre: Marcello convinto di riconquistare Ludovica

Marcello vorrà riconquistare in tutti i modi il suo grande amore Ludovica. Approfittando dell'assenza di Ferdinando, si farà avanti con Ludovica confessandole i suoi sentimenti. Brancia lo deluderà, in quanto non corrisponderà i suoi sentimenti. Don Saverio scoprirà che Veronica ed Ezio non sono tornati a vivere insieme e ne parlerà con Gemma. La ragazza confesserà al parroco che non era al corrente del fatto che sua madre ed Ezio sarebbero già potuti tornare a vivere insieme.

La giovane Zanatta parlerà con la madre, spingendola a essere meno dura nei confronti di Colombo. Forse spinta dalle parole della figlia, Veronica deciderà di accettare la collaborazione tra Ezio e Gloria, ed Ezio tornerà a vivere con Veronica.

Gloria dovrà assistere inerme alla riconciliazione della famiglia Colombo.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 23/12: Irene trova un biglietto aereo a suo nome

Riordinando il letto, Irene troverà sotto il cuscino un biglietto per l'America a nome suo lasciato da Stefania. Cipriani sarà talmente entusiasta della cosa che inizierà a pensare alla ricerca di una nuova coinquilina.

Vittorio e Matilde penseranno che Martinelli sia perfetta per posare come modella nella campagna pubblicitaria per la nuova collezione. A causa di un disguido, Martinelli non potrà essere presente e Conti chiederà a Frigerio di fare da modella. Matilde in un primo momento sarà contraria alla cosa, ma poi si lascerà convincere da Vittorio.

Armando scoprirà un nuovo segreto di Lamantia e ne sarà deluso. Intanto proprio Vito chiederà un appuntamento a Maria. All'incontro, però, si presenterà Armando. Il magazziniere vorrà delle spiegazioni da Vito sulle sue recenti scoperte. Ferdinando capirà che Gramini sta nascondendo qualcosa che riguarda Flavia, ma anche l'inizio della sua relazione con Ludovica Brancia.