Le trame della soap opera Il Paradiso delle signore del nuovo anno si preannunciano ricche di colpi di scena.

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal 2 al 6 gennaio 2023, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) stringerà un’alleanza inaspettata con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) per mandare a monte i nuovi progetti della cognata Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 6 gennaio: Umberto e Torrebruna alleati, Alfredo e Irene si riavvicinano

Nelle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio come sempre a partire dalle ore 16:05, Marcello avrà dei grandi progetti per il Palazzo Andreani dopo averlo acquistato in società con Adelaide, mentre il commendatore Umberto si dispererà per l’affare non andato in porto.

A questo punto Guarnieri inizierà a sospettare che ci sia lo zampino della cognata con il suo fallimento e attuerà un piano contro Adelaide e Marcello quando scoprirà di non essere riuscito a mettere le mani nel Palazzo Andreani proprio a causa loro: il commendatore si servirà della complicità di Ferdinando Torrebruna.

Intanto Alfredo (Gabriele Anagni) si allontanerà da Irene (Francesca Del Fa): la venere rimarrà delusa da Clara (Elvira Camarrone) per aver retto il gioco a Perico. Non passerà molto comunque per assistere a un riavvicinamento tra quest’ultimo e la giovane Cipriani, che perdonerà Clara.

Arriva Adelmo al circolo, Tancredi nota la complicità tra Matilde e Vittorio

Al grande magazzino milanese arriverà un bambino orfano chiamato Adelmo, che sarà sotto la custodia della parrocchia di Don Saverio (Andrea Lolli).

Ben presto Roberto e Conti penseranno di avviare al circolo una nuova iniziativa benefica proprio per gli orfanelli.

Elvira (Clara Danese) chiederà supporto a Irene, Clara e Maria (Chiara Russo), dopo aver accettato di aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) a preparare dei dolci da donare per la festa della Befana.

Matilde (Chiara Baschetti) farà sapere a Vittorio di aver trascorso il Capodanno con Tancredi (Flavio Parenti), comunque continuerà a non fidarsi del marito, con la convinzione che abbia una strategia.

In effetti Tancredi sarà intenzionato a tornare a Torino con la consorte e non mollerà la presa neanche quando si accorgerà della sintonia tra Matilde e Vittorio.

Ezio preoccupato, Vito tenta di chiarire con Maria dopo essere tornato a Milano

In seguito Conti ammetterà a Roberto (Filippo Scarafia) di non riuscire a stare distante dalla giovane Frigerio, mentre Tancredi assumerà un investigatore privato per scoprire cosa gli nasconde la moglie.

Inoltre lo stesso Sant'Erasmo esigerà che Adelaide prenda una posizione, ovvero che si schieri o dalla sua parte o da quella della moglie. Inoltre lo stesso Tancredi deciderà del rimanere a lungo a Milano.

Ludovica (Giulia Arena) apprezzerà il regalo di Marcello sotto lo sguardo di Ferdinando Torrebruna: quest’ultimo grazie a Fiorenza (Greta Oldoni) apprenderà qualche dettaglio in più sugli affari del rivale Barbieri.

Nel frattempo Ezio (Massimo Poggio) temerà di avere dei problemi economici qualora non dovesse riuscire ad avviare subito la sua attività: a rassicurarlo ci penseranno sia Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro) dicendogli di poter contare sul loro aiuto.

Infine Vito (Elia Tedesco) vorrà avere un chiarimento con Maria appena tornerà nel capoluogo lombardo