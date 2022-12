Di recente un giornalista olandese di Espn aveva lanciato un' indiscrezione di gossip in merito all'esclusione di Dusan Vlahovic nelle prime due partite della nazionale serba ai mondiali. Secondo quanto riportato dal cronista olandese, che citava a sua volte delle generiche fonti serbe, a causare l'esclusione del giocatore sarebbe stata una presunta relazione fra Vlahovic e la moglie del secondo portiere della nazionale serba Predrag Rajkovic. Nelle scorse ore il giocatore della Juventus ha voluto smentire seccamente tale indiscrezione, sottolineando di essere pronto ad andare anche per vie legali per tutelarsi.

Vlahovic ha smentito le indiscrezioni su una presunta relazione con la moglie di Rajkovic

'Queste sciocchezze sono messe in giro da persone dal curriculum vuoto, che non gli permetterò certo di riempire con falsità dette sul mio conto', sono queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic in riferimento alle voci circolate in merito a una presunta relazione con la moglie del secondo portiere della nazionale serba Rajkovic.

Vlahovic ha aggiunto: 'Sono pronto a tutelarmi anche legalmente a questo proposito. Non sono mai stato uno che si fa pubblicità, ma data la situazione non posso rimanere in silenzio'.

Dichiarazioni decise quelle di Dusan Vlahovic, la cui assenza fra i titolari nelle prime due partite era dovuta alla pubalgia che peraltro gli aveva impedito anche di giocare le ultime partite con la Juve prima della pausa mondiale.

La Juventus valuterebbe Vlahovic circa 110 milioni di euro

Il contributo di Dusan Vlahovic è stato importante nella prima parte di stagione. Ha disputato 17 match fra campionato italiano, Champions League e Nations League segnando segnando 8 gol e fornendo tre assist. Il centravanti ha poi segnato anche una rete nella terza partita del mondiale, contro la Svizzera.

La Juventus valuta il cartellino di Vlahovic circa 110 milioni di euro, anche se la volontà della società bianconera sarebbe quella di confermarlo anche nella stagione 2023-2024.

L'attaccante è cresciuto nel Partizan Belgrado, prima del trasferimento alla Fiorentina nel 2018. In tre stagioni e mezza nella società toscana, ha messo insieme 98 match e 44 gol.

La Juventus aveva poi deciso di acquistarlo nel mercato di gennaio 2022 con un'offerta da circa 75 milioni di euro. Il centravanti ha un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione ed uno degli elementi che più guadagna nella rosa bianconera.