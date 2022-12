Sabato 17 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 23^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Il protagonista di uno dei blocchi è stato Attilio Romita: il conduttore Alfonso Signorini ha letto una lettera scritta dall’avvocato della sua compagna Mimma Fusco, la quale è rimasta contrariata dall'avvicinamento che c'è stato nella casa fra Attilio e Sarah Altobello. Secondo quanto riportato da Signorini, Mimma gli avrebbe chiesto di non tornare a casa dopo l'uscita dal reality.

Sui social, pochi minuti dopo, Mimma ha però smentito questa interpretazione la compagna di Romita ha sostenuto che il GFVip avrebbe distorto la realtà per motivi di audience.

A quel punto lo stesso Signorini è tornato sull'argomento durante la diretta, precisando di essersi limitato a leggere la lettera ricevuta.

La lettera ricevuta dal concorrente

Nel corso della puntata di ieri, Signorini ha messo al corrente Attilio Romita di una lettera scritta dalla sua compagna Mimma. Il conduttore ha spiegato che la missiva è stata recapitata al Reality Show tramite un legale. In particolare Signorini ha affermato: "Mimma ti chiede di non tornare a casa una volta uscito dal programma".

Stizzito, l'ex giornalista Rai ha precisato di avere acquistato casa solamente pochi mesi fa, domandandosi che cos'abbia in mente di fare la compagna da oggi in poi, aggiungendo: "Le risponderò per via legale, incaricando anche io un avvocato per occuparsi di questa vicenda".

La versione di Mimma

Poco dopo la messa in onda del blocco dedicato ad Attilio Romita, sul profilo Instagram di Mimma Fusco è apparso un duro sfogo. La donna ha smentito quanto detto da Alfonso Signorini nella 23^ puntata del Grande Fratello Vip 7, sostenendo di aver solo chiesto un confronto con il compagno, prima che quest'ultimo tornasse in casa.

La compagna di Romita, sentendosi mancare di rispetto, voleva che il suo nome non venisse più menzionato all'interno del programma.

Inoltre Mimma ha ribadito di non avere intenzione di chiudere la relazione, dal momento che ama Attilio, poi ha criticato direttamente gli autori del reality show: "L'interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori, per avere materiale di riempimento del programma, è un'altra storia completamente artefatta per scopi di audience".

La replica di Signorini

Alfonso Signorini, nel corso della diretta, è stato informato della presa di posizione di Mimma Fusco sui social. Il conduttore ha quindi chiamato Attilio Romita in confessionale, leggendogli il post completo scritto dalla compagna e i passaggi testuali della lettera dell’avvocato: “La mia assistita la invita a soprassedere nella maniera più assoluta da un suo rientro nella casa comune appena ritornato a rivestire il ruolo ordinario di uomo e professionista. La signora intende evitare una ripresa di convivenza che su presupposti che lei avverte come disastrosi non potrebbe che peggiorare la situazione di crisi intervenuta. Ogni confronto e ogni discorso vanno affrontati nei modi corretti, quando il legittimo risentimento avrà lasciato spazio alla ragionata riflessione e a decisioni maturate senza affanni”.

"Il suo legale ti invita a soprassedere a un rientro nella casa comune appena tornato dal programma. Quindi, lei non vuole che tu ritorni a casa e questa è riproduzione fedele di quanto avevo detto (...) Mi sembra che queste parole non siano legate a un mio bisogno di spettacolarizzazione, non credo di avere interpretato in modo sensazionalistico quello che la tua compagna vuole dirti”, ha poi quindi precisato Signorini.