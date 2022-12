Continua per L’Eredità il cambio di orario determinato dai Mondiali di calcio del Qatar, che hanno costretto la seguitissima trasmissione condotta da Flavio Insinna ad andare in onda un po' 'a sorpresa', con grande disappunto dei fan, che hanno criticato non poco la situazione sui social.

Lo stesso Flavio Insinna, al termine di ogni puntata, non ha mai mancato di ironizzare con i telespettatori, invitandoli ad avere pazienza e a iniziare a collegarsi dal primo mattino, così da essere sicuri di non perdersi la puntata.

Insomma, una situazione che non sta piacendo affatto agli affezionati del programma.

Nella puntata del 6 dicembre, Insinna ha comunicato l'ennesimo cambio di programmazione, che non sarà definitivo. Di seguito, tutti i dettagli.

L'Eredità cambia ancora orario su Rai 1, telespettatori stufi della situazione

Non c'è pace per i fan dell'Eredità, che da quando sono iniziati i Mondiali di calcio sono in un limbo, non sapendo mai a che ora inizia il programma. Da un paio di settimane il game ha anticipato la messa in onda di trenta minuti circa, lasciando poi spazio alle partite.

Nella puntata andata in onda il 6 dicembre, dopo la consueta e amatissima ghigliottina, Flavio Insinna ha comunicato delle importanti variazioni d'orario che riguardano il programma.

Insinna, come da due settimane a questa parte, ha usato un tono ironico ma nello stesso tempo pungente, visto che 'beccare' l'inizio del game è diventato un terno al lotto.

L'Eredità non va in onda il 7 dicembre e cambia orario da venerdì

Flavio Insinna, prima dei saluti nella puntata del 6 dicembre, ha messo al corrente i telespettatori del fatto che la puntata dell'Eredità del 7 dicembre non andrà in onda. Su Rai 1 ci sarà infatti uno speciale dedicato all’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano.

Con il suo proverbiale sarcasmo, Flavio Insinna ha detto: ''Rimanete davanti al televisore per altre 24 ore perché ci sarà un colpo di scena: andremmo in onda alle 18:45''. Al momento: stando alla guida Rai, la puntata di venerdì 9 dicembre è prevista per le 18:10.

Non sarà però un cambio di programmazione definitivo, visto che il 13 e il 14 dicembre l'Eredità cambierà di nuovo l'orario, con l'inizio previsto per le 18:25.

Flavio Insinna punge con la sua battuta per i continui cambi di programmazione de L'Eredità

“Non vi ci abituate però, eh” ha poi aggiunto ironicamente Flavio Insinna, che in queste serate sta conducendo delle puntate speciali de L'Eredità dedicate ai campioni di sempre.

L'orario consueto del seguitissimo game del preserale tornerà alle 18:45 circa dopo la conclusione dei Mondiali di calcio, che hanno stravolto non poco il palinsesto di Rai 1, con molte polemiche da parte dei telespettatori, che hanno manifestato il loro disappunto sui social.